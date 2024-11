Van Nistelrooij tekent als nieuwe trainer Leicester City: 'Trots'

Ruud van Nistelrooij is aangesteld als hoofdtrainer van de Engelse club Leicester City. De 48-jarige oud-international uit Oss heeft getekend tot de zomer van 2027. "Ik ben trots en heb er veel zin in", zei Van Nistelrooij tegen het clubkanaal van Leicester.

"Iedereen met wie ik spreek over Leicester City is enthousiast. Ze hebben mooie verhalen over de mensen bij de club, de supporters en natuurlijk is de recente geschiedenis van de club indrukwekkend", aldus Van Nistelrooij over Leicester, de verrassende Engelse landskampioen van 2016.

Van Nistelrooij was tot voor kort assistent-trainer bij Manchester United. Hij stond samen met Erik ten Hag langs de zijlijn. Ten Hag werd in oktober ontslagen door de club. Van Nistelrooij viel vier wedstrijden in als interim-coach. Hij won er drie, maar moest vertrekken nadat de Portugese Rúben Amorim zijn functie overnam. Na twee weken kwam voor de Brabander Leicester City in beeld.

Van Nistelrooij, die de ontslagen Steve Cooper opvolgt, begint na de wedstrijd van Leicester bij Brentford op zaterdag aan zijn nieuwe baan. De oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid was eerder hoofdcoach bij PSV in het seizoen 2022/2023. Ook was hij assistent-trainer bij het Nederlands elftal.

Leicester City staat momenteel op een zestiende plek in de Premier League.

