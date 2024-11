Ihattaren maakt eerste competitiegoal in blessuretijd tegen Heerenveen

Mohamed Ihattaren heeft zich in de blessuretijd tegen sc Heerenveen laten gelden voor RKC. De invaller maakte gelijk, waardoor de Waalwijkse ploeg toch nog met een punt uit het Abe Lenstra Stadion vertrok. Het was voor Ihattaren het eerste doelpunt van dit seizoen.

Heerenveen, de formatie van trainer Robin van Persie, stond na de reguliere negentig minuten met 1-0 voor, maar zag RKC Waalwijk in de 91e minuut op gelijke hoogte komen. Door dit resultaat blijft RKC onderaan bungelen en behouden de Friezen hun veertiende plaats in de Eredivisie.

Levi Smans was in de eerste helft de gevaarlijkste man bij Heerenveen, die thuis dit seizoen nog ongeslagen zijn. Hij kreeg een grote kans nadat de bal bij een vrije trap voor zijn voeten viel. De middenvelder krulde het leer net naast. Even later rondde Smans een aanval over links wel doeltreffend af. Hij tikte de bal uit een voorzet van Jacob Trenskow achter RKC-keeper Jeroen Houwen. Het was de eerste goal van Smans voor de Friese club.

Nog voor rust moest aangever Trenskow, een belangrijke speler bij Heerenveen, geblesseerd het veld verlaten.

De tweede helft

In de tweede helft daalde het niveau van de wedstrijd. RKC kwam sporadisch voor het doel van Heerenveen en wist zich ook geen kansen te scheppen, de thuisclub evenmin. Het duel kreeg een verrassende ontknoping in de extra tijd. Oliver Braude maakte hands in zijn eigen strafschopgebied. Ihattaren mocht aanleggen vanaf 11 meter en schoot de bal precies langs Heerenveen-keeper Mickey van der Hart. Het was zijn eerste competitiegoal van dit seizoen.

Van der Hart, die het seizoen begon als eerste keeper, had bij Heerenveen weer de plaats onder de lat gekregen. Van Persie had doelman Andries Noppert na zes duels op de bank gezet.

