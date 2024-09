Ihattaren is weer prof: 'Mijn moeder zei dat ze enorm trots op me is'

Het liefst had hij er gestaan na een overwinning, maar ondanks de 0-2 nederlaag van RKC Waalwijk tegen Ajax was Mohamed Ihattaren trots. Voor het eerst sinds 6 mei 2022 kwam de middenvelder in actie in een competitiewedstrijd. "Als ik fitter ben, gaan we hier mooie dingen meemaken."

Tien dagen geleden gaf de Utrechter aan snel in actie te willen komen voor RKC Waalwijk. Dat hij tegen Ajax al in kon vallen, kwam voor velen als een verrassing. "Ik heb voordat ik bij RKC kwam drie maanden heel intensief getraind. De gasten die me helpen, voelen voor mij als broers. Ik wilde klaar zijn als ik de kans zou krijgen. RKC is voorzichtig met me en wil me langzaam brengen. Dat snap ik helemaal. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn eerste minuten."

Op de tribune zaten veel familieleden. "Van mijn broers, zus, schoonzus tot mijn nichtjes, ik vond het prachtig dat ze erbij waren. Familie is mijn alles. Na afloop zei mijn moeder dat ze enorm trots op me is. Misschien dat ze warme chocolademelk voor me wil maken, gaf ze aan. Daar denk ik nog even over na. Superblij dat ik deze grapjes met haar kan maken."