Arts betastte patiënten die onder narcose waren: voorwaardelijke schorsing

Een anesthesioloog heeft twee jaar geleden twee vrouwelijke patiënten betast terwijl zij onder volledige narcose waren. Dat gebeurde in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De arts heeft nu een voorwaardelijke schorsing van zes maanden gekregen.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle heeft de betasting beoordeeld als seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo meldt de NOS.

De arts werkte sinds maart 2022 in het Catharina Ziekenhuis. Op 16 november in dat jaar stond hij ingepland op twee operaties bij de plastische chirurgie. Hij moest daar twee patiënten onder narcose brengen voor hun operatie voor een borstverkleining. Toen ze onder narcose waren, raakte hij hun borsten aan.

Het ging om een meisje van 17 jaar oud en een volwassen vrouw. De arts spoorde ook een anesthesioloog in opleiding aan om hun borsten aan te raken en te onderzoeken.

Contract niet verlengd

Een assistente die in de operatiekamer was, meldde dit bij de leiding van het ziekenhuis. Die heeft vervolgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de hoogte gebracht. De arts werd op non-actief gesteld en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd.

Hij ging daarna nog aan de slag in een privékliniek, maar werd in zijn proeftijd weer weggestuurd toen duidelijk werd wat hij in het Catharina Ziekenhuis had gedaan.

'Medische interesse'

De anesthesioloog erkende vorige maand in de rechtbank dat hij de borsten van de twee vrouwen had aangeraakt. Hij zei ook dat hij dat niet had moeten doen, maar dat hij dat puur uit 'medische interesse' deed.

Volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ging het om een 'potentieel seksueel beladen aanraking'. De arts had er zich volgens het tuchtcollege van bewust moeten zijn hoe zijn actie door anderen zou kunnen worden ervaren.

Genoeg gestraft

De rechters oordelen nu dat de anesthesioloog verwijtbaar heeft gehandeld. Maar ze zien ook dat de man zelf inziet wat hij fout heeft gedaan. Daarnaast is de man volgens de rechters genoeg gestraft, doordat de behandeling van de klacht lang heeft geduurd en dit volgens de rechters ook ernstige gevolgen heeft gehad voor de anesthesioloog.

Hij krijgt daarom een voorwaardelijke schorsing van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.