Deze paarse paddenstoelen groeien graag onder beuken, weet Frans Kapteijns

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail paarse zwammen, gaten ineen vliegenzwam en een kameleonspin.

Iedere week is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Klopt het dat dit amethistzwammen zijn?

Ruud Van der Valk zag een paar fraaie paarse amethistzwammetjes in de Oisterwijkse bossen naast beuken en stuurde mij een foto. Op de foto zie je inderdaad twee vruchtlichamen van de amethistzwam, voorheen ook wel rodekoolzwam genoemd. Deze mooie paarsgekleurde paddenstoelen staan vaak in een dek van beukenbladeren. Ze behoren tot het geslacht van de fopzwammen en worden niet erg groot, maximaal vier centimeter. Amethistzwammen groeien graag massaal onder beuken, vooral in oude beukenbossen. Toch lopen veel mensen ze zomaar voorbij, terwijl je zou denken dat zo’n paarse paddenstoel wel opvalt. Dat valt echter zwaar tegen. Deze paddenstoelen vallen in zo’n beukenbladerendek juist niet op. Maar heb je er eenmaal een ontdekt, dan zie je er ineens heel veel meer.

Wat is dit druipende goedje? (foto: Simone Bastianen Odijk).

Wat is er aan de hand met die druip paddenstoelen?

Simone Bastianen Odijk stuurde mij een bericht met twee vragen. De eerste vraag ging over een foto van een stel paddenstoelen waar een bruingoedje vanaf droop en waar maden op zaten. Simone wilde weten wat hier aan de hand is. De paddenstoelen die aan het druipen zijn, zijn oude paddenstoelen die aan het vergaan zijn. Paddenstoelen vruchtlichamen worden over het algemeen niet oud en vergaan dan na verloop van tijd, in dit geval met een druipend goedje. De maden erop, in de paddenstoel gelegd door een bepaalde vliegensoort, willen de paddenstoelen gaan verlaten. Want straks is er niets meer over en hebben ze geen schuilplaats en voedsel meer. Het kan ook zijn dat de maden volgroeid zijn en dat ze de paddenstoelen verlaten om ergens te gaan verpoppen.

Hoe komen deze gaten in de hoed? (foto: Simone Bastianen Odijk).

Hoe komen die gaten in de hoed van vliegenzwammen?

Op de tweede foto van Simone zie je een vliegenzwam met twee gaten in de hoed. Die gaten kunnen ontstaan zijn doordat deze vliegenzwam door kiemplanten heen is gegroeid en er daardoor twee gaten zijn ontstaan. Maar het kan ook zijn dat die paddenstoel is aangevreten door muizen. Door slakken zou ook nog kunnen, maar die eten meestal geen gat in de hoed, maar het kan wel. Volgens mij maken de muizen de meeste kans.

Deze boomzwammen hebben geen steel (foto: Tinie Rovers).

In een tuin gezien, oranje zwammen en hoe komen ze daar?

Tinie Rovers stuurde mij een foto en in haar bericht schreef ze, dat ze deze paddenstoelen nog nooit gehad gezien. Ze vroeg zich af of het oranje bekerzwammen waren en hoe die in haar tuin zijn gekomen. Veel paddenstoelen ofwel vruchtlichamen hebben een hoed en steel. Daarnaast zijn er zwammen bij die enkel een hoed hebben, dus zonder steel, zoals de boomzwammen. En daarnaast kan je ook nog vruchtlichamen van zwammen hebben die niet zo’n duidelijk hoed hebben, maar heel veel andere vormen hebben, zoals bekerzwammen. In het geval van Tinie zijn het dus de grote oranje bekerzwammen. Dit zijn zakjeszwammen, zoals ook de eerder genoemd in de Stuifmail van zaterdag, de roestbruine kogelzwam. Via hun sporen komen deze zwammen voor in het bos, in de struiken, in het park, op de begraafplaats en in de tuin. Kortom: overal waar er wat open, zonnige plaatsen zijn, kan deze zwam gaan groeien.

Deze prachtige foto is gemaakt door Tom en Nellie van den Heuvel.

Rubriek mooie foto’s

Tom en Nellie van den Heuvel maakten een prachtige foto van een gewone kameleonspin. Deze spinnen kunnen hun kleur aanpassen aan de bloem waarop ze in de loer liggen om en prooi te pakken.

