Optreden van homofobe metalband in Effenaar is onzeker

Mag de omstreden metalband Impaled Nazarene optreden op een metalfestival in de Eindhovense poptempel Effenaar? Dat is de vraag waar de directie van Effenaar zich deze week over buigt. De Finse band uit omstreden homofobe en racistische teksten. Bij het poppodium zijn daarom protesten binnen gekomen tegen het optreden.

"Ik kom al jaren met plezier naar de Effenaar, maar ik vind deze band echt niet kunnen", laat Hans van Cauwenberg aan Omroep Brabant weten. "Ze hebben nummers en uitspraken die mensen heel erg kwetsen. Ze zingen over bepaalde groeperingen in de samenleving alsof ze buitengesloten moeten worden. Dat voelt gewoon fout. Ik snap echt niet waarom zo'n band een podium krijgt", aldus Hans.

Homofoob

Hans citeert uit het nummer Zero Tolerance waaruit blijkt dat de Finse metalband homofoob is: "Crawl back under the rock you faggots came from". Letterlijk vertaald: Kruip terug onder de rots waar jullie vandaan kwamen, flikkers! En zo gaat het verder met teksten als waarom zouden we flikkers tolereren? Ze zingen dat homo zijn onnatuurlijk is."

Effenaar-directeur Jos Feijen kent de controverse rond de Finse band. "We zijn hierover in gesprek met een aantal mensen. Ze hebben hier twee keer opgetreden. Maar de samenleving reageert steeds heftiger op dingen."

Biertje

Volgens Feijen zijn de teksten voor metal-liefhebbers en het publiek dat er op af komt geen enkel probleem: "Die genieten gewoon met een biertje van de muziek." De Effenaar heeft al met een paar mensen gesproken over het omstreden optreden. Komende week volgen er nog meer gesprekken met tegenstanders. Feijen wil niet op de uitkomst van die gesprekken vooruit lopen, maar erkent dat Impaled Nazarene een controversiële band is.

Op internet is inmiddels een petitie te vinden waarin wordt opgeroepen om geen extreem rechtse bands in De Effenaar te laten optreden. Volgens de initiatiefnemers maken de Scandinaviërs zich schuldig aan homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag. Ook zouden ze bij een eerder optreden in Eindhoven de Hitlergroet hebben gebracht.