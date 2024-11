NAC wint en slaat enorm gat met Almere City FC en RKC Waalwijk

NAC Breda heeft drie enorm belangrijke punten aan zijn totaal toegevoegd. De ploeg was in het eigen Rat Verlegh Stadion in Breda te sterk voor Almere City FC: 1-0. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud.

Het was geen hoogstaand duel tussen de twee ploegen. Het enige doelpunt kwam op naam van Leo Sauer. En dat was ook een bijzondere treffer. Hij scoorde op fenomenale wijze en bovendien was het de tweede keer op rij dat hij voor NAC in de Eredivisie doel trof. Hiermee werd de 18-jarige Sauer de jongste NAC-speler sinds Guus van der Borgt (1981) die dit presteerde. De treffer viel in de 18e minuut. Een kleine 20 minuten later stond hij aan de basis van de 2-0 van de thuisclub, maar dat feest ging niet door. De IJslander Elías Már Ómarsson stond buitenspel. Na rust was Almere City een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar de Bredase defensie wist die met een enorme inzet te voorkomen. De gasten probeerden met Thom Haye (ex-NAC) het tij te keren, maar de tiende competitienederlaag konden ze niet voorkomen. Aan beide zijden kreeg een speler geel. Bij Almere City FC kwam die terecht bij Jochem Ritmeester van de Kamp. Aan NAC-kant liep Boyd Lucassen een gele kaart op. Nadat hij de bal had verspeeld trok hij zo hard aan het shirt van een tegenstander dat het tricot werd kapot gescheurd. NAC steeg door de krappe overwinning - de eerste in vijf wedstrijden - naar een voorlopige zevende plaats op de ranglijst. Met drie winstpunten meer dan aartsrivaal Willem II, dat later deze avond nog tegen FC Groningen moet spelen. En met liefst 13 punten meer dan RKC Waalwijk en het naar de laatste plaats gezakte Almere City.