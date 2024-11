Al 86 jaar een sinterklaasfeest voor gezinnen die het minder breed hebben

Maar liefst 1600 kinderen zaten zaterdagmiddag in het Tiliander in Oisterwijk voor een sinterklaasvoorstelling. Kinderen en ouders konden er gratis heen, want de kosten worden gedekt door giften aan Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk. Al 86 jaar verzorgt ze voorstellingen voor kinderen van wie de ouders het niet breed hebben.

Kinderen zijn stuk voor stuk te spreken over de voorstelling waarbij vooral de pieten de show stelen met veel liedjes en dans. Aan het einde van de drie kwartier mogen alle kinderen met sint en de pieten het podium op. “Ik vind het heel leuk om te dansen”, zegt een van de jonge toeschouwers. Op de vraag wat het allerleukst was, is het antwoord meteen: ‘de pieten’. Ook ouders weten de actie van de stichting te waarderen. “Ik vind het een heel mooi initiatief dat het op deze manier wordt gedaan. Mooi dat op die manier iedereen de kans heeft om naar zo’n voorstelling te gaan”, zegt een moeder. “Deze actie vind ik hartstikke goed. Zeker voor de kinderen die het wat minder hebben thuis.”

Sinterklaas en zijn Pieten.

In totaal worden er in twee dagen tien voorstellingen gegeven van Sinterklaas en de pieten in Oisterwijk. “Na zo’n weekend zijn we allemaal een beetje total loss, maar we doen het graag. Het is echt heel leuk om mee te maken”, zegt directeur Frans van Venrooij van de stichting. “Als je zo’n kindje met een snoepzak naar buiten ziet komen; daar doe je het voor.” De stichting is van plan om ook na 86 jaar door te gaan met deze voorstellingen. De hit van de Pieten uit Oisterwijk van dit jaar: Pietenway