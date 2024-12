Guus Til voelt geen vreugde meer op het veld: 'Vuurtje brandt niet meer'

Guus Til heeft in een interview bij ESPN aangegeven dat hij geen vreugde meer ervaart als hij op het veld staat. "Het vuurtje brandt niet meer", zei hij voor de camera. Wat hij daarmee bedoelde werd niet duidelijk. Ook Peter Bosz, zijn trainer bij PSV, kon geen duidelijkheid geven.

"Ik loop op het veld, maar ik voel het niet. De laatste tijd heb ik geen vuur meer. Ik loop er verloren bij. Ik kan niet eens juichen. Ik wil wel maar het lukt niet", zei een aangeslagen Til. "Ik wil gewoon blijheid uitstralen maar dat lukt me gewoon even niet."

Guus Til was zondagmiddag met twee goals en een assist één van de uitblinkers bij PSV in de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Je zou zeggen dat er dan veel vreugde is bij de middenvelder, maar hij deed voor de camera's van ESPN opmerkelijke uitspraken.

Zijn reactie roept veel vragen op, maar duidelijkheid werd zondagmiddag nog niet gegeven in het stadion van FC Utrecht, De Galgenwaard. "Het is niet aan mij om hier iets over te zeggen", zei Bosz. "Het is iets tussen Guus Til en de club. De club is dan in dit geval Earnest Stewart", doelde de trainer op de technisch directeur.

Ook aanvoerder Luuk de Jong wilde er niet te lang bij stilstaan. "In het team zit nog genoeg vuur. Het is dus niet iets dat speelt bij het team. Ik wil Guus graag helpen en ga rustig met hem praten. Maar verder kan ik er niks over zeggen."

Het blijft daarom ook gissen waar dit gevoel van Guus Til vandaan komt. Bij de club houden ze de kaken voorlopig nog op elkaar. De middenvelder heeft nog een contract voor 1,5 jaar en maakte alleen tegen NAC Breda geen minuten in de Eredivisie.