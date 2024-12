Wereld Aids Dag blijft belangrijk, hiv-besmettingen nemen toe

Voor het eerst sinds lange tijd neemt het aantal soa's en hiv-besmettingen vooral onder jongeren toe. Dat laat de GGD Brabant-Zuidoost weten op Wereld Aids dag. Bij het COC in Eindhoven konden mensen zich zondag laten testen op besmetting. Echt storm liep het niet, maar volgens de GGD en het COC is een Wereld Aids dag nog altijd nodig. Al is het maar om mensen bewust te maken van de gezondheidsrisico's.

De donkere jaren tachtig waarin veel mensen overleden aan aids liggen ver achter ons. Inmiddels is een hiv-besmetting goed behandelbaar en kan je er gewoon mee verder leven. In die zin heeft de medische wereld enorme stappen vooruit gezet. Toch is er een stijging in het aantal besmettingen, zegt Marie José Theunissen, arts bij de GGD in Eindhoven: "We hebben dit jaar meer hiv-infecties dan andere jaren, dus het is nog steeds nodig om aandacht aan te besteden. We tellen nu rond de elf besmettingen, terwijl we andere jaren op rond de vijf zaten". Een verklaring voor de stijging heeft de GGD arts niet. "Het is niet zo dat het alleen wordt geconstateerd bij mensen die veel wisselende contacten hebben. Het komt voor bij alle groeperingen en leeftijden."

"Heel vaak wordt gedacht dat je er met medicijnen vanaf bent."

De GGD ziet verder een stijging van het aantal geslachtsziekten (soa's), vooral onder jongeren. Vooral gonorroe en syfilis besmettingen nemen toe. Volgens Theunissen komt dat omdat er steeds minder condooms worden gebruikt: "De campagnes om condooms te gebruiken, zijn al jaren geleden afgeschaft. Bovendien wordt er heel vaak gedacht, nou ja als ik iets oploop dan neem ik medicijnen en dan ben ik er vanaf." De angst voor aids is wel weg bij jongeren, maar de angst voor een hiv-besmetting niet, zegt de arts. Terwijl hiv tegenwoordig met medicijnen is te behandelen als een chronische ziekte. De GGD-arts vindt dat er meer op soa's getest moet worden, om verspreiding tegen te gaan. Voor de GGD zijn jongeren een lastig te bereiken doelgroep. "Daarom staan we vandaag bij het COC, maar bijvoorbeeld ook op introductiedagen bij de Fontys Hogescholen. En we hebben inloop uren. Dus we proberen op alle denkbare manieren jongeren bekend te maken met de GGD en de mogelijkheid om je daar te laten testen."

Een hardnekkig misverstand bij veel mensen is dat hiv-besmetting alleen onder homo's voorkomt.. Dat klopt niet, want het komt ook onder hetero's voor. Het levende bewijs daarvan is Kelly die tien jaar geleden besmet raakte door haar man, die niet wist dat hij besmet was. "Mensen denken vaak als ze horen dat ik besmet ben, dat ik een heel wild seksleven heb gehad. Was het maar waar, dan had ik er nog lol aan gehad", zegt ze. Kelly geeft vaak lezingen op scholen en in ziekenhuizen. De boodschap: hiv is goed te behandelen met medicijnen. Zo goed zelfs, dat het niet meer overdraagbaar is. Schaduwkanten zijn er ook: "Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen en je hebt meer kans op hart en vaatziekten."

