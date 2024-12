Fem van Empel op grote afstand tweede na ongelukkige koers in Dublin

Veldrijdster Fem van Empel is het zondag niet gelukt om de dubbele winst, vorige week in België, te laten volgen door een derde zege op rij. In Dublin moest de wereldkampioene uit Den Dungen de zege laten aan haar Nederlandse rivale Lucinda Brand.

De Dordtse renster van Baloise Trek Lions was in de Ierse hoofdstad een klasse apart en finishte met grote voorsprong. Van Empel werd op 24 seconden tweede, voor de Britse Zoe Bäckstedt die een volledig Nederlands podium voorkwam. Inge van der Heijden uit Schaijk werd hierdoor vierde.

Vorige week zaterdag was Van Empel niet te houden in Kortrijk. Een dag later won ze de openingswedstrijd om de wereldbeker. Toen was de kopvrouw van Visma - Lease a Bike duidelijk te sterk voor Brand.

LEES OOK: Veldrijdster Van Empel houdt maar niet op met winnen

Van Empel heeft het uiteraard wel geprobeerd in Dublin. Al in de eerste ronde nam ze afstand van haar concurrentes, maar daarna kreeg ze te maken met een leeglopende band. Richting eerste finishpassage sloot een zevental rensters weer aan waarna Van Empel van fiets wisselde.

Halverwege de zes ronden durende koers koos Brand voor de aanval. De Nederlands kampioene kreeg een gaatje met een groep aangevoerd door Van Empel. Die zette de achtervolging in, maar ze kwam niet meer dichterbij. Ook omdat ze nog een zwak moment kende in het zand, waarna Brand definitief weg was.

De winnares na afloop: "Ik voelde me heel sterk. Misschien is het niet de netste manier, maar ik moest uiteraard profiteren van de lekke band van Fem. Winnen van de allerbeste voelt best fijn."