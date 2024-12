NAC-speler Garbett bedreigd na 'racistisch incident', club steunt hem

NAC Breda heeft op zijn website de naam van Matthew Garbett gezuiverd. De eerste-elftalspeler was in opspraak gekomen, omdat hij Jeremy Bokila van Willem II racistisch zou hebben bejegend. Dat zou zijn gebeurd na de derby van vorige week zondag tegen de Tilburgse club in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De in Engeland geboren Nieuw-Zeelander en zijn familie zijn daarna bedreigd, zo laat NAC ook weten.

NAC en Willem II hebben na het vermeende racistische incident veel met elkaar gesproken en onderzocht wat er precies is voorgevallen. Er zijn onder meer beeld- en geluidsfragmenten van A tot Z grondig bestudeerd. Hierover laat NAC nu weten dat ‘er geen algehele conclusie te trekken is, anders dan dat onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd.'

Wat voor de leiding van de Bredase club wel als een paal boven water staat, is dat Garbett niets te verwijten valt. Ze is dan ook enorm blij met de massale steun van het thuispubliek voor de Engelsman in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Almere City FC.

"Matthew is onterecht aangewezen als mogelijke dader en heeft hierdoor een emotionele en zware week achter de rug, waarbij hij te maken heeft gehad met bedreigingen aan het adres van hemzelf en zijn familie”, meldt NAC’s algemeen Directeur Remco Oversier op de clubsite.

“Maatschappelijk is racisme terecht een belangrijk thema en we dienen dit volledig uit te bannen. Onze sympathie gaat dan ook uit naar mensen die hiermee te maken krijgen. We moeten echter ook beseffen dat er sprake kan zijn van een tweede onnodige gedupeerde, wanneer een aantijging onjuist is. Graag maken wij dan ook van onze platformen gebruik om de naam van Matthew te zuiveren."

Oversier komt ook terug op de wedstrijd zelf. Volgens hem werd die onder meer verstoord door spreekkoren en oplopende onderlinge intimidaties. Beide teams hebben hierbij volgens de directeur het hoofd niet helemaal koel gehouden: “De intense rivaliteit is onnodig overgegaan in verbale en fysieke uitingen op het veld en kort daarna, waaronder ook een melding van Willem II van een mogelijk racistische bejegening.” Oversier betrekt ook scheidsrechter Allard Lindhout bij zijn terugblik: “ Tezamen met opmerkelijke beslissingen van de arbitrage werd er helaas nog lang nagepraat over deze versie van de derby.”

Ondanks de opgelopen spanningen hebben NAC en Willem II de afgelopen week veelvuldig contact gehad en uitgebreid met elkaar om de tafel gezeten. Ook de afdeling arbitrage van voetbalbond KNVB werd hierbij betrokken. Eén conclusie werd al snel getrokken: deze gebeurtenissen hadden nooit voor mogen vallen, zo stelt Oversier.

"Ook in het heetst van de strijd dient respect voorop te staan. Dit was geen reclame voor de sport. We moeten er, als clubs, bond en supporters, alles aan blijven doen om dit soort vervelende uitspattingen uit te bannen en ons daar allemaal onvermoeibaar voor blijven inzetten.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Racisme-rel na derby met NAC: Willem II wil 'passende stappen'