Politie zit na 'aparte melding' in de maag met een enorme slang

Het team van de jeugdagenten in Veldhoven en Waalre werd deze zondag al vroeg geconfronteerd met een bijzondere vangst. De agenten koppelden er op hun Instagrampagina een quizvraag aan vast.

Op één foto gaat er iets of iemand onder een deken schuil op de achterbank van een politiewagen. Hierbij stellen de agenten de vraag: "Wat denken jullie dat er achterin onze auto zit?" Dat kan dus van alles zijn, variërend van een inbreekpiet of iemand die de weg kwijt is.

Op de volgende foto staat wat de ‘aparte melding’ inhield waarvoor ze werden opgetrommeld: een ... slang! En niet bepaald een huis-, tuin- of keukenslang. Dit flink uit de kluiten gewassen exemplaar hoort niet bij iemand thuis en is al helemaal geen inheems exemplaar, zegt onze natuurdeskundige Frans Kapteijns.

Hij verwees ons door naar de Oliemeulen in Tilburg. Ook de deskundige medewerkers van dit dierenpark konden (nog?) niet vertellen om wat voor slang het gaat. Op zich niet zo bijzonder want wereldwijd zijn er ongeveer vierduizend slangensoorten.

Het is niet duidelijk waar de slang is opgerold en of de rechtmatige eigenaar van dit reptiel zich al heeft gemeld.

Heeft u enig idee: u mag de politie bellen, maar u mag het ook ons laten weten.