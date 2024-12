Laffe beroving man (87) door 'barmhartige' fietser die hem overeind helpt

Een man van 87 uit Son en Breugel is zaterdagmiddag op de Spierkesweg in Nijnsel beroofd van zijn portemonnee. Dat gebeurde door iemand die hem overeind had geholpen nadat het slachtoffer met zijn fiets was gevallen. De fietser had even daarvoor moeten uitwijken voor een tegemoetkomende tankvrachtauto. Hij voelde meteen dat hij werd beroofd en zei dat ook tegen de passant, maar die reed op zijn eigen fiets hard weg.

Een wijkagent in Son en Breugel spreekt van een van de meest bizarre en laffe diefstallen die hij in de afgelopen twintig jaar heeft meegemaakt. Gelukkig gaat het met het slachtoffer fysiek allemaal goed, maar mentaal heeft de straatroof ‘een behoorlijke indruk’ achtergelaten, zo laat de politie weten.

Het was rond kwart voor drie zaterdagmiddag dat de bejaarde fietser over de Spierkesweg in Nijnsel reed. Op een bepaald moment moest hij aan de kant voor de vrachtwagen, die de hele breedte van de weg nodig had. De fietser kwam in de berm en viel toen hij de weg weer op wilde rijden.

Een voorbijganger kwam als geroepen voorbij fietsen en hij hielp de man weer op de been. Het bleek een wolf in schaapskleren, want bij het overeind helpen van het slachtoffer haalde hij de beurs uit diens broekzak. Het slachtoffer spartelde tegen, maar vergeefs.

Zijn redder bleek niet zo nobel, al wist hij nog wel in het Engels te zeggen dat hij de oude man een dienst had bewezen. Daarop fietste hij over de Spierkesweg in de richting van de Jekschotseweg.

De politie is uiteraard op zoek naar deze dief. Hij heeft donker sluik haar, een donker kort baardje, een mager postuur en is 1,70 tot 1,75 meter lang. Zijn leeftijd wordt geschat op 45 en de man droeg een donkere korte jack.

Ook wil de politie contact hebben met de chauffeur van de tankvrachtauto. Niet omdat hem de valpartij kan worden verweten, wel omdat ze in hem een persoon ziet die mogelijk meer informatie kan geven over de passant. Wellicht is er bovendien een dashcam in de vrachtwagen waarop beelden te zien zijn van de twee fietsers.

De politie heeft ook een Burgernetmelding verstuurd en ze hoopt verder dat er mensen die in de omgeving een huis of bedrijf hebben, haar informatie en/of bewakingsbeelden kan geven.