Overleden Eva Hermans brak stigma op longkanker, zegt haar arts

Dankzij de overleden Eva Hermans-Kroot uit Tilburg is een stigma op longkanker onder niet-rokers doorbroken. Dat zegt haar longarts Robin Cornelissen van het Erasmus UMC. De openheid waarmee Eva haar verhaal voor meer dan een half miljoen volgers deelde op Instagram, heeft gezorgd voor meer bewustzijn over de ziekte.

Eva plaatste veel berichten op Instagram over het verloop van haar ziekte en ze was ook regelmatig op radio en tv te horen en zien. Kenmerkend was haar positieve houding, ze had de wil er het mooiste van blijven te maken. "Soms is het gewoon pech en ligt het niet aan roken. Eva heeft nooit gerookt, maar kreeg toch longkanker door een genetische mutatie", zegt Cornelissen.

"Heel veel mensen weten niet dat dat kan, maar 20 procent van alle longkankergevallen komt voor bij mensen die helemaal niet roken", zegt Cornelissen. "Het idee bestaat dat longkanker de eigen schuld van de patiënt is, omdat die dan maar niet had moeten roken. Los van dat dat sowieso al te kort door de bocht gaat, is het vaak gewoon pure pech. Zeker bij jonge mensen als Eva."

Eva gaf volgens de arts een gezicht aan die pech: "Om erachter te komen dat de kanker door een mutatie is ontstaan, moet heel veel onderzoek gedaan worden. Ook is er een heel doelgerichte behandeling voor nodig. Eva heeft zo'n behandeling gehad, waardoor ze jaren langer heeft geleefd. Dankzij Eva zijn meer mensen zich hier bewust van en kunnen we meer mensen beter helpen."

Half miljoen volgers

Nadat Eva in maart 2021 de diagnose longkanker kreeg, begon ze nog diezelfde maand met het schrijven op Instagram over haar ervaringen met de ziekte. In de loop der jaren groeide het aantal volgers alsmaar.

Naast haar verhalen op Instagram, was Eva regelmatig te gast in de ochtendshow 'Mattie& Marieke' van radiozender Qmusic en werd ze gevolgd door het tv-programma 'Over Mijn Lijk' van presentator Tim Hofman.

Bij elk bericht dat Eva op Instagram schreef, kreeg ze steeds duizenden reacties. Van familie en vrienden, maar ook van onbekenden. Op het bericht waarin zaterdag het overlijden van Eva bekend werd gemaakt, zijn inmiddels meer dan 125.000 geschreven reacties binnengekomen.

Meer dan 440.000 mensen hebben hun steun betuigd door het bericht op Instagram een hartje te geven. En dat aantal groeit nog steeds.

"Lieve Eva, ik ken je niet, maar leerde je via tv, radio en social media kennen. Wat een powervrouw, hoe jij gestreden hebt, met zoveel positiviteit en kracht. Gecondoleerd voor ieder die je lief heeft", schrijft iemand.

"We wisten dat de dag eraan kwam, maar dan hoor je ineens dat het die dag is. Heel veel sterkte voor iedereen. Je was een heel bijzondere, positieve vrouw", zegt een andere volger. "Ik word hier echt verdrietig van. Al ken ik je niet persoonlijk lieve Eva: ik hoop dat je je rust nu hebt gevonden en wat heb je gevochten", zegt iemand anders.

