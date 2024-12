Weer tijgermuggen op verschillende plekken in Brabant: 'Zorgelijk'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het afgelopen jaar meerdere tijgermuggen gevonden in Brabant. Zo werd de mug gespot in de gemeenten Moerdijk, Waalwijk en Halderberge. Volgens Wilfred Reinhold van Stichting Platform Stop Invasieve Exoten is dat zorgelijk. "De situatie in onder andere Halderberge wijst erop dat de bestrijding vorig jaar niet effectief is geweest."

Het seizoen van de muggen ligt achter ons, maar de zorgen om de tijgermug zijn daarmee niet verdwenen. In bijna elke provincie is de mug dit jaar gevonden, ook in Brabant. Zo werd de mug in Waalwijk in de Wim Sonneveldstraat aangetroffen, in de gemeente Halderberge was het raak aan de Zoutlaan in Oudenbosch. Een vondst betekent niet dat het maar om een enkele mug gaat. "Het kunnen er tien, twintig of zelfs honderd zijn."

In Moerdijk werd ook een vondst gedaan, maar dat was niet in een woonwijk. De NVWA geeft hier aan dat het om het buitengebied gaat. "Waarschijnlijk gaat het een parkeerplaats voor vrachtverkeer in Zevenbergschen Hoek, waar de NVWA een val heeft staan", Zegt Reinhold.

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië, maar vakantiegangers kunnen de mug onbewust overal mee naartoe nemen. En dat is volgens Reinhold gevaarlijk. "Als ze maar binnen blijven komen, kan de NVWA daar op een gegeven moment niet meer tegenop bestrijden. Dan is het niet meer te doen. Je ziet nu al in verschillende gemeenten waar ze gezien zijn dat ze daar vorig jaar ook al waren."