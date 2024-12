Man gooit kokend water over zijn moeder: 'Ze moest voelen wat ik voelde'

Een 33-jarige Bredanaar heeft in september kokend water over zijn moeder gegooid. Ook sloeg hij met zijn vuist een flink gat in haar hoofd. De man kan zich het voorval goed herinneren, maar was even niet zichzelf, zo vertelde hij maandag in de rechtbank in Breda.

Opvallend genoeg bleken moeder en zoon gezellig samen naar de rechtbank te zijn gekomen. De ruzie tussen hen beiden in de nacht van 2 op 3 september was de volgende dag alweer snel bijgelegd. Ze kunnen niet zonder elkaar en spreken elkaar dagelijks in het appartementencomplex waar ze beiden wonen. Maar die ene nacht liep het vreselijk uit de hand. De man had eindelijk een vrouw ontmoet met wie hij wel wilde afspreken, maar zijn moeder gooide roet in eten. Zijn vond de vrouw helemaal niks voor haar zoon. De man voelde zich verraden door zijn moeder en ‘wilde haar laten voelen, wat hij voelde’. Hij sloeg haar meerdere keren met zijn vuist op haar hoofd tot bloedens toe.

"Ik schakel mijn gevoelens uit bij verdriet of pijn. Dat komt door trauma’s uit mijn jeugd."

Terwijl ze ruzie maakten, zette hij de waterkoker aan. Toen die klaar was, gooide hij kokend water over haar bovenbeen. Daarna belde de man met zijn zus en die belde de politie. De moeder wilde geen aangifte doen tegen haar zoon, maar de politie zag bloed en rode brandwonden en vond dat te ernstig om te laten lopen. En dus kwam de politierechter er maandag aan te pas. "Ik wist de dagen erna niet precies meer wat ik gedaan had", vertelde de man maandag aan de rechter. "Ik schakel mijn gevoelens uit bij verdriet of pijn. Dat komt door trauma’s uit mijn jeugd. Ik ben zelf mishandeld door mijn vader, vanaf mijn tweede."

"Zij moest de pijn voelen die ik ook voelde."