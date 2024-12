Opnieuw staking bij Heineken: 'Managers denken alleen aan aandeelhouders'

Tientallen medewerkers van Heineken in Den Bosch stonden maandagmiddag niet in de fabriekshallen, maar op de parkeerplaats van de bierbrouwer. Ze hebben het werk opnieuw neergelegd. "Vanmorgen bij de wisseling van de nachtploeg en de ochtendploeg stonden er ook al honderd man", zegt een actievoerder.

Algemeen directeur Marin Kochl van Heineken Nederland Supply ziet het allemaal heel anders. Volgens hem heeft Heineken afgelopen weekend juist een afgewogen bod gedaan. "Er is nog geen enkele tegenbeweging geweest van de bonden sinds het begin van dit proces. Wij roepen de bonden op om met ons aan tafel te gaan." Volgens Kochl heeft Heineken de afgelopen vijf jaar de salarissen met 23 procent verhoogd, terwijl de inflatie 21 procent was.

De onvrede op de werkvloer is er al 'jarenlang', zegt de vakbondsbestuurder. "Daar hebben de managers in Amsterdam geen benul van. Die zijn vooral bezig geweest met het dividend voor de aandeelhouders en ze zijn de mensen op de werkvloer vergeten. En dat komt nu tot ontploffing."

Twee weken geleden staakte het Heineken-personeel al één dag, vorige week lag het werk twee dagen stil en deze week willen ze drie dagen staken. De staking komt door vastgelopen cao-onderhandelingen. De cao verloopt eind dit jaar. FNV vraagt om 7 procent meer loon in 2025, CNV om 5 procent. Heineken stelt een loonsverhoging van 6,3 procent voor in twee jaar.

Intussen stokt de bierproductie in Den Bosch, waar ook het bier voor de horeca wordt gebrouwen. Volgens de bonden ligt de productie grotendeels plat. Heineken heeft het over een 'gedeeltelijke productie'. "Op dit moment zijn we nog in staat om onze klanten te leveren", zegt directeur Kochl. "Maar we kunnen dit niet tot in de eeuwigheid volhouden."

Dinsdag zijn de stakers van plan om te gaan demonsteren bij het hoofdkantoor van Heineken in Amsterdam. Zowel vanuit Den Bosch als vanuit de Heineken Brouwerij in Zoeterwoude vertrekken er bussen die kant op.