Zonder financiële hulp had deze topper niet voor Oranje gespeeld

"Zonder financiële hulp had ik nu nooit in het Nederlands handbalteam gezeten", zegt Ephrahim Jerry uit Eindhoven. Hij doelt op de gemeentelijke potjes geld die sporten mogelijk maken voor iedereen met een smalle beurs. Punt is alleen dat die potjes lastig te vinden zijn, zo blijkt uit onderzoek dat deze week verscheen. De Eindhovense handballer is daar niet over verbaasd.

"Mijn moeder heeft destijds heel veel moeite gedaan om bij de gemeente een potje te vinden waardoor ik toch naar een toernooi kon gaan. Ik was dertien jaar en het was mijn eerste grote toernooi. Ik wilde zo graag maar het kostte 500 euro", vertelt Ephrahim. "Het lukte mijn moeder om geld te krijgen van de gemeente. Als dat haar toen niet was gelukt, was ik gestopt. Met de gedachte dat sporten voor mij toch niet was weggelegd."

Drempel

Handballer Ephrahim weet dus uit ervaring dat het niet eenvoudig is om financiële steun te krijgen. "Het begon er al mee dat mijn moeder een mail stuurde waarin ze uitlegde waarom het belangrijk was dat ik naar dit toernooi ging. En waarom mijn ouders dat niet konden betalen. Dat is best een drempel om te nemen. Dat lukt niet iedereen."

En er zijn meer oorzaken dat de financiële hulp niet iedereen bereikt. Het goede nieuws is dat bijna iedere Brabantse gemeente geld heeft om gezinnen financieel te helpen om te sporten. Het slechte nieuws is dat dit geldpotje moeilijk is te vinden op de gemeentepagina's. Bovendien is de financiële steun in de ene gemeente een stuk groter dan in de andere gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Obstakel

Peter Overeem van het Jeugdfonds Brabant herkent deze conclusie van het sportonderzoeksbureau. "Om te beginnen is de taal al een enorm obstakel. De meeste gemeentesites zijn er alleen in het Nederlands. Daarbij zijn er vaak verschillende regelingen waar je gebruik van kan maken, die moet je dan wel vinden."

"Dankzij de ondersteuning van tussenpersonen worden toch veel mensen geholpen", gaat Overeem verder. "Zo is bijvoorbeeld iedere schooldirecteur in de gemeente Meierijstad automatisch tussenpersoon. Die weet de weg naar de geldpotjes en weet wie ervoor in aanmerking komen."

Maatwerk

Waar gemeenten alleen geld van de overheid krijgen om armere gezinnen te ondersteunen, krijgt het jeugdfonds ook geld van sponsoren. Bij de gemeente krijg je alleen financiële ondersteuning om te sporten wanneer je een uitkering hebt. Bij het jeugdsportfonds leveren ze meer maatwerk en worden ook mensen ondersteund wanneer ze door scheiding, ontslag of faillissement weinig geld hebben.

Het Jeugdsportfonds is actief in twintig Brabantse gemeenten. Daarnaast hebben Den Bosch/Vught, Breda en Tilburg een eigen jeugdfonds, los van de gemeente. "Bij het jeugdsportfonds krijgen kinderen gemiddeld 300 euro per jaar om te kunnen sporten", weet Overeem.

Hij ziet veel aanvragen voorbijkomen en weet daardoor dat er grote verschillen tussen gemeenten zitten in hun financiële bijdrages. "Zo betaalt de gemeente Maashorst de zwemlessen tot en met C. In buurgemeente Oss krijg je alleen een vergoeding tot en met diploma A."

Of de conclusie van het Mulier Instituut en de constatering door het Sportfonds Brabant tot aanpassingen leidt op de pagina's van verschillende gemeenten, blijft voorlopig onduidelijk.