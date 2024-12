Marco fixt de grootste stunts in Hollywood: dit wil je van hem weten

Ooit afgevraagd hoe ze in Hollywood volledige gebouwen laten ontploffen? Hoe epische vechtscènes worden voorbereid? Of hoe die spectaculaire achtervolging dwars door een wereldstad is opgenomen? Iemand die daar alles van weet is stuntcoördinator Marco Maas uit Roosendaal. Omroep Brabant had een live-Q&A met Maas, hier kan je het gesprek bekijken.

Wachten op privacy instellingen...