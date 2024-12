Omwonenden Efteling woedend: gratis parkeervergunning verdwijnt

De gratis parkeervergunning voor omwonenden van de Efteling gaat pardoes verdwijnen. Tientallen jaren kregen ze die gratis, om te voorkomen dat bezoekers van het sprookjespark de auto voor hun huis zetten. Vanaf januari betalen bewoners jaarlijks 50 euro per auto én bezoekerspas. "Dit is schandalig", verzucht Anton van der Velden.

De brief met de kleine, maar stevige boodschap viel dit weekend in de bus bij bewoners van de Van Heeschwijkstraat in Kaatsheuvel. Vanaf 1 januari gaat het beleid al in. 'Bezwaar maken kan niet', zo staat in de brief geschreven. 'Wij begrijpen dat dit bericht u overvalt, maar helaas kunnen we niet anders', schrijft de gemeente.

"Ik voel me belazerd", vervolgt de 72-jarige Anton. Vooral de zin dat 'bezwaar maken niet kan', schoot hem in het verkeerde keelgat. De brief is bovendien verstuurd op een zaterdag, als het gemeentehuis dicht is, viel hem op. "Je moet ook bezoekersvergunningen kopen. Dus je bent zo 150-200 euro kwijt met een gezin."

'Mijn eigen straat'

"Dit is een heel kwade zaak", briest de 56-jarige Jos Ossenblok. "We betalen straks, maar handhaven doen ze niet op zondag. Je ziet mensen alsnog van hier naar de Efteling lopen", zo ziet de bewoner. "Ik betaal straks voor twee auto's een kamper en bezoekers 200 euro. En dan kan ik alsnog niet in mijn eigen straat staan."

"Al 35 jaar is het gratis. We kregen dat gratis, omdat we heel veel parkeeroverlast hadden. Dat hebben we toen aangevochten en voor elkaar gekregen", vervolgt Anton, die de naam van de wethouder van weleer nog weet. Hij kan de Efteling zien vanuit zijn woonkamer.

De gemeente Loon op Zand wijst in de brief naar Den Haag. 'Als gemeente krijgen we steeds meer taken, maar minder geld van het Rijk'. Over de kans van slagen is de brief optimistisch: 'Tijdens de raadsvergadering van 19 december zal de gemeenteraad dit definitief bevestigen'.

68.000 euro

Wethouder Tonny Meulensteen begrijpt de emoties van bewoners 'heel goed'. "Zeker wanneer je iets al jaren gratis hebt gehad", zegt hij.

Toch wijst hij op de andere kant van het verhaal: "Het systeem kost 68.000 euro. Dus alle inwoners hebben al die jaren betaald om te zorgen dat de bewoners van de straat een gratis ontheffing kregen. We willen de kosten meer neerleggen waar ze worden gemaakt." Ook het handhaven brengt volgens hem kosten met zich mee.

De bewoners zien liever andere oplossingen. "Ze moeten gewoon vaker handhaven, daar verdienen ze ook geld aan", vertelt Ilonka Jedryczkowski (58), die zelf overigens een Efteling-abonnement heeft.

Kees Verhagen, die zelfs een Eftelingnaamplaatje naast zijn deur heeft: "Die wethouder moet zijn biezen pakken op deze manier. We hebben al veel overlast van de Eftelingbezoekers. Zo ga je niet met elkaar om."