Moeder Gaby zoekt getuigen en tips van overval op haar zoon van 13

De zoon van Gaby Moelands fietst de route wel honderd keer per week en er gebeurt nooit iets, tot afgelopen zaterdagavond. Toen werd de dertienjarige jongen uit Breda op de voor hem zo bekende weg overvallen door twee jongens op een scooter. "Ze hebben een flink mes op zijn keel gezet", vertelt een geschrokken moeder, die via oproepen op social media naar getuigen zoekt.

Tot zaterdag. Gaby’s zoon, van wie ze de naam voor zijn eigen veiligheid liever geheim houdt, fietste die avond over het Moerenpad naar een feestje van een vriend. Onderweg komt er een scooter met een zwart windscherm naast hem rijden met twee jongens, vertelt Gaby. Ze vragen hem de weg en hij wilde wel helpen. De voorste van de twee vroeg of hij even wilde stilstaan zodat hij het adres op de telefoon op kon zoeken.

De 40-jarige Gaby, die samen met haar man van 43, hun zoon en 11-jarige dochter in de buurt van de plek van de overval woont, kan er nog steeds niet bij. Ze voelen zich altijd hartstikke veilig in deze buurt. "Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets. Ik had dit nooit verwacht en er ook nooit bij stilgestaan."

"Gelukkig heeft hij zich niet verzet", zegt Gaby opgelucht. Hij raakte dan ook niet gewond. "Ik had het er net die dag over dat ik hem wat meer los moest laten en dan gebeurt dit." Haar zoon houdt zich goed na de intense gebeurtenis. "Hij is vandaag gewoon naar school gegaan, maar hij pakt nu wel een andere route, eentje met meer licht en huizen langs de weg. Het gaat ok, maar we houden hem wel goed in de gaten."

Al met al heeft het gezin een hectisch weekend achter de rug. Zondag is er aangifte gedaan van de overval. "De politie heeft het prima opgepakt, ons goed geholpen en startte meteen een buurtonderzoek." Volgens de politie gaat het om twee daders van tussen de 14 en 18 jaar en stuurde een oproep de wereld in op zoek naar getuigen of mogelijke camerabeelden.

Maar de daders vinden wordt een lastig verhaal, want de jongens op de scooter waren geheel in het zwart gekleed, hadden helmen en het vizier dicht gedaan en waren dus onherkenbaar. Voor hulp deed Gaby ook oproepen op social media, maar voorlopig nog zonder resultaat. "Nee, we hebben helaas nog geen tips binnen gekregen."