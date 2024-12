Guus Til murw: 'Enige oplossing is vooral lekker voetballen'

PSV-voetballer Guus Til zegt na zijn spraakmakende interview zondag, kort na de wedstrijd uit bij FC Utrecht, dat het moment niet zo handig was. In een gesprek met sportzender ESPN gaf hij aan dat hij geen vreugde meer ervaart als hij op het voetbalveld staat. "Ik ben heel makkelijk in het delen van mijn emoties, maar misschien was het op dat moment niet zo handig." Dat zegt de speler PSV maandagavond in op de site van de club.

"Ik loop op het veld, maar ik voel het niet", zei hij kort na de wedstrijd. "De laatste tijd heb ik geen vuur meer. Ik loop er verloren bij. Ik kan niet eens juichen. Ik wil wel maar het lukt niet", zei een aangeslagen Til. "Ik wil gewoon blijheid uitstralen maar dat lukt me gewoon even niet." Zijn reactie riep veel vragen op en zorgde voor veel speculaties. Zo werd er gesproken over een burn-out van de voetballer van de Eindhovense landskampioen. Maar dit is niet het geval, bezweert Til. Volgens hem is er geen sprake van een zogeheten 'voetbal burn-out' . "Ik wil juist blijven voetballen, dat biedt de oplossing, dat doe ik graag." Hij denkt dat zijn gevoel wel vaker voorkomt bij topsporters. "Dat komt door de wereld waar we met zijn allen inzitten. De druk die erbij komt kijken. Ik mis gewoon even het vuurtje. Je scoort wel twee keer, maar je voelt er niks bij. Ik weet zeker dat mensen op de werkvloer dat ook wel eens hebben." Het hoort ook een beetje bij hem als persoon zegt hij. "Het is op en af. Ik heb ook iemand die me hierbij helpt." Bekijk hier het interview van Guus Til:

