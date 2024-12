Brand in dichtgetimmerd pand, brandweer voorkomt erger

1/4 Brand in leegstaand pand

In een leegstaand pand aan de Andreasstraat in Oostelbeers is maandagnacht brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en wist te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Het gebouw staat al een paar jaar leeg.

De brand brak rond tien over een 's nachts uit in het gebouw. De brandweer rukte groots uit en wist een uitslaande brand te voorkomen. De omgeving werd afgezet. Rond drie uur was het vuur onder controle. Over een naastgelegen woonwijk trok veel rook. De brandweer heeft metingen verricht om te onderzoeken of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

Leegstaand pand

In dit gebouw zat jaren geleden het wokrestaurant Happy City. De naam van het restaurant hangt nog aan de gevel, maar de uitbater vertrok in 2017. Sindsdien staat het pand leeg en is het volledig dichtgetimmerd. Afgelopen zaterdagnacht brak in Middelbeers ook brand uit in een gebouw dat al jaren leegstaat. Dat gebeurde zo'n twee kilometer verderop, aan de Hoogdijk. Tijdens het blussen stortte de houten kapconstructie in. LEES OOK: De brand bij het leegstaande gebouw in Middelbeers sloeg uit het dak