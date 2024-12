112-nieuws: ongeluk auto en fietsster • gevonden hondje is gelukkig knuffel

21.22

Een auto en een fiets zijn vanavond rond kwart over zeven aan de Dijk in Helvoirt tegen elkaar gebotst. De vrouw op de fiets werd met onder meer verwondingen aan haar been naar een ziekenhuis gebracht. Haar man, die met haar meefietste, bleef ongedeerd, al is niet duidelijk of hij ook geraakt is. De vrouw die achter het stuur van de wagen zat, raakte net als de echtgenoot van het slachtoffer niet gewond.

De auto reed vanuit de N65 over de dijk in de richting van de Molenstraat toen de aanrijding ontstond met de fietsster die uit tegengestelde richting kwam. Vermoedelijk heeft de automobilist de binnenbocht gepakt waarna de twee met elkaar in botsing kwamen. Na het ongeval kwam de auto in een heg en half op de tuin bij restaurant Santos place tot stilstand.

De Dijk was na het ongeval urenlang afgesloten voor sporenonderzoek. Gasten van het restaurant hebben eerste hulp verleend in afwachting van de hulpdiensten.