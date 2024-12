Olympisch kampioen geraakt door dierenleed: 'Ik voel me daar slecht over'

Het was een indrukwekkend moment tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Nadat Sharon van Rouwendaal (31) haar zwemrace van 10 kilometer won, zakte ze op de kant door haar knieën. Zeer emotioneel wees ze naar de tatoeage van haar overleden hond Rio. Met haar hart voor dieren gaat de openwaterzwemster uit Gemert zich nu als vrijwilliger inzetten voor Spaanse honden en katten in nood. “Dierenleed is vreselijk, er moet iets aan gedaan worden.”

In haar nieuwbouwhuis in Gemert lopen nu de hondjes Pongo en Harley. Rio heeft ook nog een prominente plek in de woonkamer; in de vorm van een herdenkingshoekje samen met eerder overleden honden tot een grote foto aan de muur. “Dan kan ik Rio altijd zien. Ik heb ook een ketting met daarin as van Rio. Zo is hij dicht bij me, zelfs toen ik op vakantie was in Tahiti en in de oceaan zwom.”

Na de gouden race stortte Sharon opnieuw in. “Ik voelde weer even de pijn van toen hij was overleden.” Ze kreeg de daaropvolgende periode veel reacties. “Ik vond dat de hele wereld mocht weten dat ik deze race voor Rio won. In alle berichtjes las ik dat mensen het zo’n mooi moment vonden en ze bedankten me voor de liefde die ik liet zien. Een hond kan namelijk heel belangrijk zijn voor iemand.”

Haar hondje Rio was alles voor Sharon. In mei van dit jaar moest hij onder het mes vanwege ademhalingsproblemen en na de ingreep ging het alleen maar slechter. Uiteindelijk overleed Rio en stortte haar wereld in. “Ik wist niet of ik wel naar de Olympische Spelen wilde gaan. Rio was er altijd voor mij. Toen ik een tattoo liet zetten van zijn pootafdruk, switchte ik naar een robot-modus. Ik kon Rio alleen maar eren met goud, op Instagram noemde ik hem niet voor niets Golden Rio.”

Eén van de berichtjes die Sharon kreeg, was van Rik Hendrikse, vrijwilliger bij ACE|SHIN. Deze stichting zet zich in voor verwaarloosde en mishandelde honden en katten in Spanje. Sharon: “Mijn ouders wilden vroeger altijd al dieren helpen. Ik kan me vinden in het verhaal van de stichting. Ik ben als topsporter op zoveel plekken geweest waar ik dierenleed zag. Daar voel ik me slecht over, er moet iets aan gedaan worden. Na Parijs wilde ik tijd vrijmaken voor goede doelen.”

Hendrikse is geëmotioneerd als hij vertelt over het leed in de Spaanse straten. “Na de recente watersnoodramp bijvoorbeeld werden dieren gewond en uitgemergeld bij onze poort gedropt. Met onze stichting halen we ook veel honden uit dodingsstadions, dieren die eerst op straat leefden. We geven ze in onze asielen veiligheid, liefde en aandacht. Het mooiste is als we in Nederland, België of waar dan ook een hond of kat een gouden mandje kunnen geven bij een gezin.”