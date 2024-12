Wegpiraat scheurt over fietspad: 'Verdachte heeft persoonlijkheidsstoornis'

Vluchten voor de politie is nooit slim, maar Reiniere E. (37) maakte er vorig jaar oktober wel een heel gevaarlijke dollemansrit van. Hij reed met hoge snelheid door Tilburg en toen hij op wegwerkzaamheden stuitte, koos hij ervoor om door te scheuren op het fietspad.

Met zeker 80 kilometer per uur knalde E. het fietspad bij de Goirkestraat in Tilburg op, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda. Zeker zeven mensen fietsten daar, of liepen op de stoep. Na 300 meter keek E. al scheurend op zijn telefoon, knalde op een dikke boom en sloeg over de kop. Hij probeerde weg te rennen, maar werd al snel gearresteerd.

Twee mensen deden aangifte van poging tot doodslag en dat is niet verwonderlijk. Een oudere man kon nog net van zijn fiets springen en zich tegen de gevel drukken. E. raakte nog wel zijn fiets. Een jongeman dook van zijn fiets en was zo geschrokken dat hij zijn rijexamen daarna verprutste.

Niet zo onder de indruk

Reiniere E. leek niet zo onder de indruk van zijn rijgedrag. “Ik heb geen extra gas gegeven, had de alarmlichten aan staan en er was genoeg ruimte”, zo legde hij uit. Veel besef dat met 80 kilometer per uur over een fietspad rijden heel gevaarlijk is, leek hij niet te hebben.

E. kreeg even daarvoor een stopteken op de Besterdring, toen agenten hem zagen bellen in de auto. De ‘geleende’ auto bleek ook nog eens gestolen en E. had geen rijbewijs. Ook had hij kort daarvoor nog geblowd, maar dat bleek pas later.

E. deed z'n best om uit handen van de politie te blijven. Hij ontkende dat hij de nacht ervoor de auto had gestolen in de Reeshof na een inbraak. Waarom zijn telefoon dan steeds op dezelfde plek was als de gestolen Kia en waarom zijn schoensporen waren gevonden in het huis, kon hij niet verklaren.

Meer tijd in de cel dan erbuiten

De verdachte heeft een indrukwekkend strafblad van 18 pagina’s. De rechter berekende dat hij sinds hij in 2000 vanuit Bonaire in Nederland was komen wonen hij meer tijd in de cel heeft doorgebracht dan erbuiten.

Dus ja, wat voor straf moet zo iemand dan krijgen? E. maakt zijn eigen wetten, zo constateerde een psycholoog. Hij is anti-sociaal, heeft een gebrekkige ontwikkeling en kan slecht voor zichzelf zorgen. Opvallend genoeg functioneert hij het beste in een gevangenisregime met een duidelijke structuur.

Volgens Reiniere E. was hij juist goed bezig toen het vorig jaar op 26 oktober misging. “Al die woninginbraken en vermogensdelicten heb ik bewust gedaan”, biechtte E. op. “Maar ik had ervoor gekozen om te gaan werken bij mijn vader in de garage. Toen de politie mij een stopteken gaf, raakte ik in paniek en ging ik ervandoor. Dat was een heel foute beslissing.”

Dat de auto gestolen was en hij een inbraak zou hebben gepleegd, had niks met zijn vlucht te maken, zo stelde hij.

De officier van justitie constateerde dat de dollemansrit van Reiniere heel anders had kunnen aflopen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Ze maakte zich vooral zorgen over hoe het nu met E. verder moet. Zonder structuur valt hij steeds terug in zijn criminele gedrag en geweld.

Daarom moet E., wat haar betreft, behandeld worden aan zijn persoonlijkheidsstoornis. En dat kan alleen met TBS met dwangverpleging. Daarnaast eiste ze ook drie jaar cel.

De uitspraak in deze zaak is op 17 december.

