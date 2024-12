Dieven stelen bijzondere collectie racefietsen, ook reservewiel meegenomen

Dieven hebben afgelopen nacht verschillende racefietsen en mountainbikes gestolen bij een huis in Heeswijk-Dinther. De daders braken een deur open en namen naast de fietsen, ook reserveonderdelen mee. Het slachtoffer schat de waarde van de buit op vijfentwintigduizend euro.

“De waarde van deze fietsen is voor mij niet in geld uit te drukken", zegt slachtoffer Henri van Zandbeek tegen DTV Nieuws. Afgelopen nacht sloegen dieven toe en zijn alle dure racefietsen gestolen.

Het gaat om vijf dure racefietsen van wielerteams als Jumbo Visma en Team Sunweb. Ook andere accessoires en onderdelen zijn meegenomen. "Tot het reservewiel aan toe." Ook de fietsen van zijn zoon Tijn, die tot voor kort op hoog niveau aan wielrennen deed, werden buitgemaakt.

Jumbo Visma

Henri schat dat alle fietsen en accessoires bij elkaar zo’n vijfentwintigduizend euro waard zijn. Bovendien gaat het om bijzondere fietsen. Een van de fietsen was van Jumbo Visma, de voorganger van de huidige Nederlandse wielerploeg Team Visma | Lease a Bike. De meeste fietsen heeft Henri zelf samengesteld, helemaal op maat: “Zo’n fiets vind je dus niet een-twee-drie.”

De fietsen zijn verzekerd. Normaliter keert de verzekeraar dan de dagwaarde uit, maar dat is voor Van Zandbeek niet meer dan een doekje voor het bloeden. “Wielrennen is een hobby. De waarde van deze fietsen zijn voor mij niet in geld uit te drukken”, zegt hij.

Gerichte actie

In de ruimte waar de racefietsen waren gestald, stonden ook prijzige tuinapparatuur en elektrische fietsen. “Hadden ze die maar meegenomen”, verzucht Henri. Hij vermoedt dat de daders niet toevallig langskwamen, maar bewust uit waren op zijn fietsen.

Henri hoopt nu dat de bijzonderheid van de fietsen redding gaat brengen. “Want wie trapt er nu in als iemand deze fietsen gaat verkopen?”, vraagt hij zich af. Met andere woorden: hopelijk lopen de dieven tegen de lamp.

Van de diefstal is aangifte gedaan. Ook heeft Henri de diefstal gedeeld op Facebook in de hoop dat de daders worden gevonden.