Auto belandt in sloot, overleden bestuurder komt uit Bergen op Zoom

De automobilist die maandag overleed toen hij in een sloot langs de A4 belandde, is een 55-jarige man uit Bergen op Zoom. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De man raakte met zijn auto van de weg op de A4 in Woensdrecht.

De politie kreeg maandagmorgen een melding van een andere automobilist, die een auto in de sloot langs de A4 had zien liggen. "We weten niet hoe lang die daar al lag, of wanneer het is gebeurd", zegt de politie.

De auto werd rond half drie pas geborgen. "Het was lastig om bij de auto te komen. Maar toen we de bestuurder vonden, was hij al overleden."

LEES OOK:

Auto gevonden in sloot langs de snelweg, bestuurder overleden