Twee keer brand in leegstaand pand: 'Het verbaast me niets'

Het houdt de gemoederen in Oostelbeers flink bezig. Een brand maandagnacht bij het inmiddels leegstaande wokrestaurant Happy City. Zou het gaan om brandstichting? "Het zou me niets verbazen", zegt overbuurman Harrie van Brunschot.

Het is tien over een 's nachts als Harrie wakker wordt van de sirenes van de brandweer. Hij weet meteen dat die komen voor 'de wok' aan de overkant van de straat. "We dachten al dat het daar eens zou gaan branden", zegt de overbuurman. "Het pand stond al lang leeg en toch waren er vaak mensen binnen." Hij weet te vertellen dat het restaurant in 2017 zomaar ineens leeg kwam te staan. "De eigenaar is met de noorderzon vertrokken. Alles stond er nog gewoon. De tafels waren zelfs nog gedekt. Je zou zo kunnen aanschuiven."

Sinds dat moment staat het pand leeg, maar was er met regelmaat politie te vinden. "Het was af en toe niet echt gezellig hier. Ze hebben het laatst dichtgetimmerd, maar nu is er dus alsnog brand uitgebroken."

Voormalig café-cafetaria De Hoeve na de brand zaterdagnacht (foto: Tom Berkers).

Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand woedt in een leegstaand pand in de buurt. Zaterdagnacht brandde in Middelbeers, een dorp verderop, voormalig café-cafetaria De Hoeve af. "Ik vind het frappant", zegt Anne van Kollenburg terwijl ze langs het voormalige restaurant fietst. "De tweede in een paar dagen tijd. Dat vind ik wel bijzonder."

Voorbijganger Corrie Kolsters loopt langs het pand en ziet de schade met lede ogen aan. "Het was in het verleden een heel mooi pand", weet ze nog. "Ze zouden het mooi moeten opknappen in de oude staat." Het pand werd in 1909 geopend als café Juliana. Nu zijn er plannen om 16 appartementen en 4 huizen te bouwen. "Daar zijn veel mensen op tegen", weet Corrie. "Ze moeten ook niet al die oude panden afbreken, dan is het straks geen Oostelbeers meer."

Een foto van een buurtbewoner van de bouwplannen.