Mannen gooien bom binnen bij verkeerde huis, 3,5 jaar cel geëist

Een gigantische explosie vernielde in februari een huis aan de Kolfbaanstraat in Breda. Op beelden is te zien hoe een man een steen door een ruit gooit en een andere man een stuk vuurwerk naar binnen gooit. De hele benedenverdieping werd vernield. Alle ramen lagen eruit en de achterdeur lag zelfs in de tuin.

Verkeerde huis Ze vonden hun actie sowieso dom, maar helemaal omdat ze het explosief bij het verkeerde huis binnen gooiden. Een huis twee deuren verderop was eigenlijk het doelwit. Die bewoner zou op vakantie zijn en dus dachten de mannen dat er niemand thuis zou zijn.

Zulke explosies zijn bijna dagelijkse kost in Brabant en deze dinsdag mochten Leroy B. (34) en Vasil B. (23) in de rechtbank in Breda uitleggen waarom ze dat gedaan hadden. ‘Spijt, excuus, het had nooit mogen gebeuren, als ik dit geweten had, ik betaal alle schade’, waren de meest gehoorde opmerkingen van de twee. En ook: ‘ik wist niet dat dat vuurwerk zo zwaar was’.

Leroy B. en Vasil B. hadden zich door andere mannen laten opnaaien in een oud conflict. Ze besloten om de rivaal in de nacht van 15 op 16 februari een lesje te leren en een stuk vuurwerk bij hem naar binnen te gooien.

Dat conflict zou zijn ontstaan toen iemand de moeder van Vasil B. beledigde. Maar hoe dat nou precies zat, werd niet duidelijk. Beide mannen keken wel beter uit om andere criminelen aan te wijzen en zwegen hierover.

Volgens Vasil B. had hij nog wat ‘vuurwerk van vrienden van oud en nieuw liggen’. Maar wat dat nou voor vuurwerk was, zei hij niet te weten. De politie vond in ieder geval zwaar en illegaal vuurwerk bij hem thuis.

Gezien de klap en de enorme schade moet het wel een Cobra of een zelfgemaakte bom zijn geweest. Bij het getroffen huis lagen alle ruiten op de begane grond eruit, de deuren waren ontzet of verdwenen en er zaten scheuren in de muren.

In pyjama naar buiten

De man die daar woonde was al naar zijn werk, maar de vrouw des huizes lag boven te slapen en werd ruw gewekt door de explosie. In pyjama moest ze zich, volledig gedesoriënteerd, een weg door de rook en de puinhoop naar buiten banen. De voordeur was echter ontzet en moest door de brandweer worden ingetrapt.

Bouwvakkers proberen uit alle macht het huis nog voor kerst bewoonbaar te maken, maar het is nog niet zeker of dat lukt. De schade is groot en de man en vrouw wonen daarom al sinds de aanslag bij familie.

De officier van justitie was van mening dat beide mannen even schuldig zijn aan de explosie. Hij eiste dan ook vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor beide mannen. Daarna zouden ze onder toezicht moeten blijven en mogen ze niet meer in de Kolfbaanstraat komen.

De uitspraak in deze zaak is op 17 december.