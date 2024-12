Boa's krijgen steeds belangrijkere rol bij veiligheid in deze stad

Loslopende honden, afvaldumpingen, vuurwerkoverlast, verwarde personen, burenruzies, ondermijning of illegale prostitutie. Van al deze klachten kan sinds een maand melding worden gedaan op het speciale boa-spreekuur dat elke dinsdag als proef in Breda wordt gehouden. Het loopt nog geen storm, maar toch is er tevredenheid. "We pakken taken die bij ons horen weer terug van de politie."

"Het loopt nog geen storm", geeft teamleider Robert Segers van de Bredase buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) eerlijk toe. "Er komen nu op een middag ongeveer vijf mensen met een melding. Maar we zijn positief en denken dat het tijd en vooral ook aandacht nodig heeft voordat de mensen weten waar we zitten en wat we doen. Een maand is nog niet heel lang."

De stoelen en banken zijn dinsdagmiddag rond half drie voornamelijk leeg voor het loket van het speciale boa-spreekuur op het politiebureau aan de Claudius Prinsenlaan. De dienstdoende boa hoeft zich (nog) niet bovenmatig in te spannen. En dat is eigenlijk al zo sinds de start van het spreekuur, ongeveer een maand geleden. Maar dat wil niet zeggen dat de proef is mislukt, want succes heeft soms tijd nodig.

"Voor het bijplaatsen van een ondergrondse vuilcontainer kunnen wij bijvoorbeeld veel sneller acteren", geeft de teamleider van de boa's als voorbeeld. "Normaal zet de politie die melding door naar de boa's, maar nu gaat ons team op straat direct op pad. Die zijn bij wijze van spreken al aan het rijden voordat de aangever aan het loket is vertrokken. Maar we hebben ook mensen gehad die komen sparren over de problemen in hun wijk."

"Ik wil hiermee ook de samenwerking tussen boa's en politie verbeteren", legt hij uit. "Je ziet dat de de politie steeds minder capaciteit heeft en daarom moeten we samen schouder aan schouder zorgen voor de veiligheid in onze stad. Dat is van cruciaal belang. Een boa en een agent zitten tijdens het spreekuur achter één loket en dat helpt."

"Natuurlijk willen we ook dat de meldingsbereidheid omhooggaat", vervolgt wethouder Förster. "Want los van het feit dat we zaken direct kunnen oplossen, genereren we hiermee ook cijfers. Dan weten we wat waar gebeurt en kunnen we veel effectiever de handhavers inzetten."

Voor Förster mag de samenwerking met de politie in de toekomst nog beter en inniger. De boa is inmiddels uitgegroeid tot meer dan alleen een bonnenschrijver. "Breda heeft een zeer professionele boa-organisatie en de politie merkt dat ze echt iets aan ons hebben", zo stelt hij. "Als wij op uitgaansavonden niet meer meedraaien, hebben ze echt een probleem. Doordat ze tekorten hebben, gaan ze ook niet meer op elke melding af. In het verleden zijn er bepaalde zaken naar de politie gegaan en die pakken wij nu weer terug."

"Er zit nog altijd een verschil in wat een boa en een agent doet", besluit hij. "Maar het is belangrijk dat boa's steeds meer taken krijgen inzake veiligheid. Dan kan een politieagent weer elders zijn."

De proef met het boa-spreekuur duurt nog tot eind januari.