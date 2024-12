Te weinig bewijs na racisme-rel, Willem II schrikt van haatberichten

Er wordt geen vervolgonderzoek ingesteld naar mogelijk racisme na de derby tussen Willem II en NAC Breda. Het bewijs is te mager om de zaak aan te houden, zo heeft de KNVB besloten. "Hoewel er geen opvolging wordt gegeven, doet dit niets af aan de ernst van de melding en de impact ervan binnen de club", zegt Willem II-directeur Merijn Goris op de clubsite.

Willem II-spits Jeremy Bokila zei na afloop van de burenruzie, die door zijn goal in de 98ste minuut in 2-2 eindigde, dat hij door een NAC-speler racistisch was bejegend. Daarbij had hij het in eerste instantie over middenvelder Matthew Garbett, maar de club trok die beschuldiging in. De Nieuw-Zeelander ontkende direct dat hij iets racistisch had gezegd.

NAC liet al eerder weten dat na een intern onderzoek onduidelijk bleef wat er precies was gebeurd. Willem II wachtte de reactie van de KNVB af. De voetbalbond is van mening dat er op basis van verklaringen en beeld- en geluidsfragmenten te weinig informatie is om verder onderzoek in te stellen. "Op verzoek van Jeremy Bokila en de spelersgroep accepteert Willem II de uitkomst en sluit de club hiermee de kwestie af", zegt Goris, algemeen directeur van de Tilburgse club.

Goris is wel geschrokken van de haat richting zijn spits. "Jeremy Bokila heeft haatdragende en racistische berichten online ontvangen."

