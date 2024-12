Joey's frietwagen is total loss na ongeluk op de A2: 'Het ging zo snel'

In plaats van twee frietwagens, moet Van Zon’s Catering uit Boxtel het de komende tijd met nog maar een wagen doen. De andere is na een aanrijding dinsdagmiddag op de A2 dinsdag total loss. "Ik voelde een duw, wij spoten daardoor naar voren en binnen drie seconden lagen we in de vangrail", vertelt Joey van Osch, de chauffeur van de auto met frietwagen.

"We zijn echt de dans ontsprongen", weet de 24-jarige Joey uit Boxtel. Hij en zijn bijrijder raakten gelukkig niet gewond. "We konden zo uitstappen. Er was een ambulance , maar dat was niet nodig. Gelukkig is er niemand bovenop de frietwagen gereden. Dat had zomaar gekund." Samen met zijn compagnon Martin van Son, is hij de eigenaar van Van Zon’s Catering.

De frietwagen van Joey en zijn compagnon kantelde dinsdagmiddag op de A2 tussen Best-West en Boxtel-Noord. Daardoor kwam er frituurvet op de weg, twee rijstroken moesten daarom dicht. "Wat zit er nog meer in zo’n wagen? Ja, pannen, frituurscheppen, apparatuur, mayo en curry."

"Heel toevallig zat ik op dat moment aan mijn bijrijder uit te leggen wat je moet doen als je met een aanhanger rijdt als je auto instabiel wordt. Hij moet binnenkort op voor zijn aanhanger rijbewijs. We reden netjes 90 kilometer per uur. Net op dat moment kregen we een enorme duw waardoor we naar voren spoten", vertelt Joëy.

"Ineens zagen we de frietwagen die net nog achter ons was, naast ons. Het ging zo ontzettend snel. We hebben de dashcambeelden gezien van een man die achter ons reed. Het gebeurde alles bij elkaar in vijf seconden."

Door de duw verloor hij de controle over de auto. "De auto is dan de baas over jou en dan is het maar afwachten waar je terecht komt."

Uit de beelden bleek dat de chauffeur in een bus tegen hem aan was gereden. "De man die de beelden had, volgde die chauffeur al langer, omdat hij vreemde dingen deed en vermoeid leek. Hij was al voor het ongeluk de politie aan het bellen."

Last heeft hij niet van wat er gebeurd is. "Alles is goed, ik heb daarna ff aan een frietje gegeten", zegt hij relaxed. "Het was een apart avontuur, maar wat mij betreft hoeft het niet nog een keer."