Burgemeester Helmond over zedenzaak: 'Grootste nachtmerrie voor ouders'

Burgemeester van Helmond Sjoers Potters leeft 'intens mee' met alle betrokkenen van de zedenzaak in Helmond. Dinsdagochtend meldde het OM dat een 25-jarige onderwijsassistent uit Helmond wordt verdacht van het misbruiken van 20 kinderen onder de 12 jaar.

Volgens de burgemeester is het 'de grootste nachtmerrie voor ouders' dat zoiets gebeurt. Dat zei hij woensdagochtend bij het NOS Radio 1 Journaal. Ook bij hemzelf en binnen de gemeente was de schok groot. "Hij is een bekende van een aantal medewerkers bij de gemeente, we zijn erg geschrokken van de omvang."

Potters vertelde ook dat het contact met de ouders nu door het OM wordt gedaan. "Maar zodra daar tijd en ruimte voor is, en ouders de behoefte hebben ga ik zeker ook met hen in gesprek." De gemeente heeft ook een speciale pagina op haar website ingericht, waar nieuw informatie zal verschijnen.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben tot dusver twintig slachtoffers geïdentificeerd. Ze hebben geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn maar omdat het onderzoek nog niet is afgerond houdt justitie wel een slag om de arm.

