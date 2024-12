Man probeerde vluchtende spookrijder uit gejatte auto te trekken

Een vluchtende spookrijder jatte dinsdagavond de auto van Jacks zwager uit Dinteloord. Die probeerde hulp te verlenen na een crash op de A4 bij Heijningen. "Hij probeerde de dief er nog uit te trekken, maar het was een ongelijke strijd", vertelt de 34-jarige Jack van Dal uit Helvoirt. De auto is teruggevonden, de verdachte is nog altijd spoorloos.

"Mijn zwager deinst niet snel ergens voor terug. Toch heeft hij er nog altijd last van. Het had heel anders kunnen aflopen", vertelt Jack over zijn zwager. "Je probeert het goede te doen en dan word je gestraft. Een plus wordt een hele grote min", zegt hij nog altijd beduusd. Hij doet het verhaal voor zijn schoonfamilie, die niet wil praten.

De politie gaf een verdacht voertuig dinsdagavond een stopteken. "De bestuurder keerde om en ging spookrijden", vertelt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. "Aan de goede kant van de weg is de achtervolging ingezet."

'Recht voor zijn neus'

De spookrijder botste met een tegenligger in een bocht bij knooppunt Sabina op de A4 bij Heijningen. Jack: "Het ongeluk gebeurde net voor de neus van mijn zwager. Hij is uitgestapt."

Een vrouw raakte door de crash bekneld in haar auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, kon een woordvoerder niet zeggen. "Jacks zwager wilde eerste hulp verlenen, maar hij heeft weinig kunnen doen. De brandweer moest het snel overnemen", begreep Jack.

De verdachte stal direct na de crash de auto van Jacks zwager. Hij ging ervandoor in een blauwe Ford Focus met het kenteken ZJ-269-H. Jack: "De auto is teruggevonden aan de Groeshof in Bergen op Zoom." Een woordvoerder van de politie bevestigt dat. Of de auto schade heeft, is niet bekend.

'Drugs'

Na de crash bleek dat de verdachte allerlei tassen in de auto had. Ze lagen verspreid in de berm. De politie doet onderzoek, onder meer naar de inhoud van de tassen en wil er niks over kwijt. Jack: "Het gaat om drugs, begreep ik van mijn zwager. De dader wilde in elk geval zo snel mogelijk weg. Het was niet de was van schoonmoeders", grapt hij.

"Mijn zwager heeft veel last van zijn geweten. Hij kwam uit zijn werk. Voor hetzelfde geld hadden zijn kinderen achterin de auto gezeten", vertelt Jack. "Ik ben vooral blij dat dit niet zo was."

De politie wil niets kwijt over de identiteit van de verdachte.