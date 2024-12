Wapens en cobra's gevonden tijdens grote controle, man opgepakt

Er zijn dinsdagavond vuurwapens en cobra’s gevonden in een bedrijfspand bij een grote controle op een bedrijfsterrein aan de Lage Ham in Dongen. De eigenaar van de vuurwapens is aangehouden door de politie.

Het gaat om een geweer, een gaspistool en een alarmpistool. Ook werden er drie cobra’s gevonden. De wapens zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. De eigenaar van de vuurwapens zit nog vast en wordt verhoord. In het huis van de man werd ook onderzoek gedaan door de politie. Daar zijn geen bijzonderheden gevonden. Controle

De controle was een gezamenlijke actie van de politie, de gemeente Dongen, het UWV, de douane, de RDW en netbeheerder Enexis. Zulke gezamenlijke controles vinden vaker plaats om bijvoorbeeld ondermijning tegen te gaan.