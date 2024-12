Wie betaalt de veerman? Passagiers van ponten over de Bergsche Maas niet

Passagiers negeren de veerponten over de Bergsche Maas massaal, nu sinds dit jaar moet worden betaald voor een overtocht. En dat merkt de stichting die de ponten laat varen flink in de portemonnee. Jaarlijks levert de stichting fors in op haar eigen vermogen.

De veerponten tussen Herpt en Bern, Waalwijk en Drongelen en Sprang-Capelle en Dussen zien veel minder passagiers. “Veel mensen laten de veerponten nu uit principe gewoon links liggen”, verzucht voorzitter Mathé Holleman van stichting Bergsche Maasveren.

Zo’n 120 jaar was de overtocht over de Bergsche Maas namelijk gratis. In 2008 veranderde dat, toen Rijkswaterstaat het beheer van de veerdiensten overdroeg aan de oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Verwacht werd dat een eenmalige bijdrage van 22,6 miljoen euro genoeg was om de kosten voor dertig jaar te dekken.

Flink afgenomen

Maar dat bedrag bleek niet toereikend. Sinds februari moet er voor motorvoertuigen betaald worden voor de overtocht. En dat is nu te merken in het aantal passagiers. Dat is tegen alle verwachtingen in niet met een beoogde kwart, maar met ruim de helft afgenomen.

Door de dalende rente is het eigen vermogen van de stichting ook nog eens flink afgenomen. Daarom klopte de stichting aan bij de vier gemeenten met de vraag of zij jaarlijks een tot twee ton wilden bijleggen. “Dat was geen optie voor hen”, aldus de voorzitter.

‘Vrijwel alle veerdiensten over de grote rivieren vragen al tientallen jaren een vergoeding aan hun passagiers’, zo luidt een brief van de gemeentebesturen aan de raad.

Eeuwigdurend gratis

Ooit, bij de aanleg van de Bergsche Maas, is beloofd dat de overtocht eeuwigdurend gratis zou zijn. Sommigen mensen kiezen liever voor een goedkoper alternatief, door om te rijden via de nabijgelegen Keizersveerbrug of de Heusdensebrug. Daarnaast ervaren voornamelijk oudere gebruikers ongemak met het betalingssysteem aan boord. Contant betalen is niet mogelijk.

De stichting gaat onderzoeken wat er nog meer speelt bij de mensen om de veerdiensten niet meer te gebruiken. Daarvoor wordt binnenkort een enquête uitgezet. Onder de deelnemers heeft Holleman een aantal mooie prijzen te vergeven: “Waaronder een maand gratis met de veerpont.”

