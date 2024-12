Emoties maar ook begrip in wijk waar 91 huizen gesloopt worden

Sommige bewoners wonen al hun hele leven in de wijk, voor hen was het even slikken toen ze dinsdag te horen kregen dat hun wijkje tegen de vlakte gaat voor nieuwbouw. De huizen uit 1956 in de wijk Boschveld in Den Bosch zijn verouderd en hebben soms last van schimmel. Bovendien is er zoveel achterstallig onderhoud dat alleen sloop nog een optie is.

"Ik heb hier mijn hele leven gewoond, en mijn ouders hebben geholpen om van mijn huis een echt thuis te maken", zegt Lies de Kruijff woensdag met tranen in haar ogen. "Het voelt alsof mijn veilige omgeving van me wordt afgenomen. Ik maak me veel zorgen over hoe ik het financieel moet regelen als ik moet verhuizen."

Ondanks haar emotionele reactie, had Lies het sloopbesluit wel verwacht. "Ik weet hoe slecht sommige woningen eraan toe zijn: de rioleringen zijn verrot en veel huizen hebben last van schimmel."

Blij met sloop

Ans Krol woont ook al veertig jaar in de wijk en is juist blij dat de woningen eindelijk worden gesloopt. "In 2013 waren er al plannen om alles te slopen. Ik ben gebleven, maar ondertussen is de buurt erg achteruitgegaan. Ik heb nog geen idee waar ik heen kan als dit weggaat, maar hopelijk kom ik in een betere buurt terecht."

Randy van der Leest wil daarentegen graag blijven. "Deze buurt is mijn steun en toeverlaat. En ik heb hier altijd met veel plezier gewoond", vertelt hij terwijl hij zijn hond in bedwang houdt.

Ernstige problemen in woningen

De bewoners van de 91 huizen in de Röntgenstraat en Kelvinstraat klagen al tientallen jaren over ernstige problemen in hun woningen, zoals schimmel, vocht, slechte isolatie en geluidsoverlast. Ook zijn er klachten over het verouderde riool. Woningbouwvereniging Zayaz heeft een sociaal plan opgesteld met afspraken over vergoedingen, urgentie en terugkeergarantie naar de wijk. Bewoners worden geholpen bij het vinden van een andere, passende woning. Ze kunnen eventueel terugkeren naar de nieuwbouw in de wijk als ze dat willen.

Huib, die al 15 jaar met veel plezier in zijn huis woont, ziet dat niet zitten. "Ik ga niet twee keer verhuizen", zegt hij resoluut. "Ik heb heel bewust voor dit plekje gekozen: alles is gelijkvloers en je bent zo in de stad. Zeker als je wat ouder wordt, is dat belangrijk."

Huib begrijpt echter wel dat er geen andere oplossing is dan sloop. "De huizen zijn zo oud en hebben zoveel gebreken dat ze, zelfs als je er heel veel geld in steekt, niet voldoen aan de eisen van de 21e eeuw. Zeven jaar geleden is er nog groot onderhoud gedaan en zijn er nieuwe keukens geplaatst, maar nu zijn de huizen echt op."

Nieuwbouw

"Ik heb veel geïnvesteerd in mijn woning, veel opgeknapt en ik heb geen last van schimmel of andere problemen", vertelt Aysha Abdi. "Het is heftig dat ze worden gesloopt. En ik had het niet verwacht. Ik zit hartstikke goed in deze wijk. En nu krijgen we te horen: jullie moeten eruit. Ik wil absoluut terug als er nieuwe huizen komen."

Halverwege 2027 zouden de woningen leeg moeten zijn, volgens een bewoner. Hoe het verdere verloop van de sloop en de nieuwbouw eruitziet, is nog niet bekend. De woningbouwvereniging gaat nu eerst met alle huurders in gesprek om te horen wat er nodig is.