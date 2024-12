Brandstichting bij kapper Bert (82): 'Ik heb geen vijanden'

Brandstichting houdt de 82-jarige kapper Bert van de Meeberg uit Breda niet tegen. De zaak is woensdag gewoon open. Een steen vloog dinsdagnacht door de ruit en een fles met brandbare vloeistof is tegen de gevel gegooid en aangestoken. "Ik ga gewoon door", vertelt de kapper.

Een enorme berg glasscherven ligt voor de zaak aan de Buys Ballotstraat. Het kozijn is deels zwartgeblakerd. "Het is gewoon klote", verzucht de kapper, kijkend naar de schade. "Ik geloof niet dat dit aan mij gericht is. Ik kan me niet voorstellen dat ik vijanden heb." Hij zegt geen idee te hebben wie hier achter zit.

Volgens onze 112-correspondent gebeurde het dinsdagnacht rond kwart over twee. De brandweer kon erger voorkomen. Een oplettende buurtbewoner belde namelijk gelijk de hulpdiensten. De rest van de zaak is gespaard gebleven.

Toch blijft de kwieke coiffeur op leeftijd nuchter: "Ik kan werken. Dat is het belangrijkst voor mij. Ik was wel even geschrokken. Waarom doet iemand zoiets", vraagt hij zich af. "Ik werk heel de week hard. Dit gebeurt door heel Nederland tegenwoordig", relativeert hij.

Strippers

Al zo'n 60 jaar staat 'kapper Bertje' in de zaak. Nog bijna dagelijks knipt de goedlachse Bert klanten in zijn eigen kapsalon in Breda. Daarbij vertelt hij verhalen over zijn tweede carrière als model op de catwalk. Foto's van die tijd heeft hij volop in de zaak. En ooit was hij manager van een groep mannelijke strippers.

"Ik ga gewoon door met knippen. De politie komt straks om vier uur even tussendoor", lacht hij nuchter. Waarom hij nog knipt op deze leeftijd? "Van armoe!", grapt hij. "Ik vind het harstikke leuk en ik ga gewoon lekker door. Ik voel mezelf veertig."

Hoe groot de schade is? "Geen idee. Ik huur het pand." Ook hoopt hij dat de dader of daders op camera staan. "Die heb ik nog niet kunnen bekijken." Ondertussen staat de telefoon roodgloeiend met klanten. "Alles goed kapper?", vraagt een vaste klant. "Je ziet het. Iedereen is aardig en leeft mee", glundert Bert.

De politie gaat uit van brandstichting, laat een woordvoerder weten. Er is nog geen verdachte in beeld.

Explosie

Opvallend: de politie moest dinsdagnacht al eerder aan de bak, een paar kilometer verderop. Om halfeen was een explosie bij coffeeshop The Cat aan de Marterring in Breda. De politie heeft daarvoor een 14-jarige jongen opgepakt. Of er enig verband is tussen beide zaken wordt onderzocht.