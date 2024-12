Stalkende ex-vriend Sanne veranderde haar leven in een nachtmerrie

Lekgestoken autobanden, yoghurt op de voorruit, achtervolgingen en kapotgeslagen ramen. Het leven van de Brabantse Sanne veranderde in een kat en muis-spel nadat haar ex-vriend John de relatie verbrak. Hij hoopte dat zij met hangende pootjes terug zou komen, maar het tegendeel gebeurde. Toen brak de hel los.

Sanne doet een noodkreet in het RTL-programma Zeeman Confronteert. Dat is een programma van journalist Thijs Zeeman, die stalkers op hun plek probeert te zetten. Afgelopen maandag ging dat over Sanne, wier woonplaats voor haar veiligheid geheim wordt gehouden.

Anderhalf jaar was de Brabantse gelukkig met John. Hun relatie was grillig, maar daardoor ook wel een beetje spannend. "Hij was anders dan anderen, ging net buiten het lijntje", vertelt ze. Ze had een onderbuikgevoel dat haar ouders hem niet goed zouden keuren. Hij gaf haar spanning.