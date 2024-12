Mabel had last van mbo-schaamte: 'Het afvalputje van de maatschappij'

"Het mbo is het afvalputje van de maatschappij geworden, het onderschoven kindje", zegt journalist en filosoof Mabel Zwaan (28). Terwijl het aantal aanmeldingen onder mbo-studenten wéér is teruggedrongen, ziet de Tilburgse de ontwikkeling met lede ogen aan. Zelf had ze last van 'mbo-schaamte', zoals ze het noemt. En nu staat ze er voor de klas, om mini-Mabels voor dat leed te behoeden.

Binnen een jaar is het aantal mbo-studenten met bijna tweeduizend jongeren teruggelopen. En die achteruitgang is eigenlijk al sinds 2020 gaande. Daardoor bungelen grote personeelstekorten in de bouw, zorg, onderwijs en technieksector boven ons hoofd. Het zorgde ervoor dat onderwijsminister Dijkgraaf een jaar geleden havisten en vwo'ers opriep om een mbo-opleiding te kiezen, zonder succes. "Er is nog altijd een hoger-is-beter-mentaliteit", zegt brancheorganisatie de MBO Raad daarover.

Dat klinkt Mabel bekend in de oren. Van huis uit groeide ze op tussen de kappers, slagers en schilders. "Ik heb een hele praktische familie, maar ik was een van de eersten die met haar hoofd wilde werken. Bij wie het klikte om door te gaan studeren." Dus ging ze na haar vmbo door naar een mbo-school in Utrecht, waar ze ook journalistiek aanbieden. Een 'associate degree', met als doel om door te stromen naar het hbo. "Toen nog zonder studenten-ov of studiefinanciering, want daar had je als mbo'er geen recht op."

De opleiding beviel goed. Mabel deed wat ze graag wilde doen en werkte aan haar ambities. "Maar al snel merkte ik dat ik, buiten de opleiding om, minder positieve reacties kreeg. Mensen verwachtten dat ik dom of ongemotiveerd zou zijn. Ik had een vriendje op het hbo, waarbij niemand van zijn familie of vrienden ook op het mbo zat. 'Er zijn toch ook wel leuke meisjes op het hbo?', vroegen ze hem. Extreem pijnlijk."