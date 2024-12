Frans Hazen laat na 40 jaar zijn hotel de Draak een beetje los

Het is het oudste hotel van Nederland én het oudste bedrijf: Hotel De Draak in Bergen op Zoom. Al ruim zes eeuwen worden hier gasten ontvangen. De laatste 40 jaar was Frans Hazen de eigenaar. Hij is nu een eindje in de 70 en vindt het tijd om het rustiger aan te gaan doen. Zijn Draak helemaal loslaten, dat zal niet gebeuren. Maar hij zet nu wel een stapje terug.

Vanaf 6 december gaat Imad El Khalfioui de scepter zwaaien over het hotel-restaurant aan de Grote Markt. Hij begon toen hij 14 jaar oud was als stagiair en werkte er later als afwasser. Frans Hazen durft hem nu zijn hotel toe te vertrouwen, niets minder dan zijn levenswerk. Hij vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Frans groeide op als boerenzoon in het buitengebied van Bergen op Zoom. Het mooiste vond hij niet het werk op het land, maar het werk van zijn moeder in de keuken. Het inmaken van aangebraden vlees na de slacht. Frans stond met open mond te kijken.

Maar hij was voorbestemd voor het boerenbedrijf. Dat veranderde toen hij op een keer met duizenden kilo's aardappelen achter de tractor door schutting reed. Voor dat werk was hij niet in de wieg gelegd, dat was voor zijn ouders wel duidelijk. Frans werd geen boer, hij werd kok. Hij was 17 jaar oud toen hij zijn eerste stappen zette in hotel De Draak.

Koken op een kolengestookt fornuis

Het was 1968. Koken ging toen nog op een kolengestookt fornuis. Om op tijd klaar te zijn voor de lunch, moest hij om half tien 's morgens beginnen met het aanmaken, zodat hij om twaalf uur een goed vuur had om op te koken. Zijn stage duurde negen maanden en het was genoeg voor een levenslange verliefdheid op het eeuwenoude pand. Ook tijdens zijn jaren in Den Haag, waar hij studeerde aan de Hogere Hotelschool, bleef de Draak in zijn hoofd rondspoken.

Hij keerde in de jaren zeventig terug naar Bergen op Zoom en werd uiteindelijk bedrijfsleider van De Draak. Tot zich in 1984 de kans voordeed om eigenaar te worden. Een kans die hij met beide handen aangreep. In de decennia daarna bouwde hij De Draak op tot een 'Grand Hotel' met 62 kamers, onder meer ook door de aankoop van naburige panden.

Grote brand

Het ging hem niet alleen maar voor de wind. In 2005 was er een grote brand in een naastgelegen restaurant die grote schade aanrichtte aan het hotel en dat daardoor bijna een jaar dicht moest. Een rampjaar noemt hij het, vooral omdat in dat jaar ook zijn dochter Dagmar zwaargewond raakte bij een ongeval met paardrijden en later overleed.

Als het daarover gaat raakt Frans geëmotioneerd. "Zoiets kun je nooit een plek geven," zegt hij. Maar hij bleek ook over een enorme veerkracht te beschikken. Het werk voor de Draak ging altijd door. Frans: "Ik ben een boerenzoon en dat betekent: blik op de horizon en de ploeg rechthouden."

Ook in 2013 was er weer een grote brand waardoor het historische pand bijna verloren ging. Maar 'De Draak' overleefde en doet dat nu al sinds 1397, een geschiedenis van 627 jaar.

Daarvan mag Frans er dus veertig op zijn conto schrijven als eigenaar. En dat blijft hij samen met zijn familie ook nog wel eventjes. En natuurlijk zal hij zo nu en dan ook nog wel een adviesje afgeven voor zijn opvolger, maar Frans gaat ook andere dingen doen: geschiedenis studeren bijvoorbeeld.

'KRAAK. Vraagt Door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.00 uur en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.