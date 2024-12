Vrouw stiekem op toilet gefilmd met ingebouwde camera

Al drie keer was hij veroordeeld voor het in geheim filmen met een camera in een toilet, toch kon een man uit Mill het niet laten om het nog eens te doen. Een onbekend gebleven vrouw is hierdoor zonder dat ze het wist in beeld gebracht. De rechtbank in Den Bosch stelt dat de 41-jarige man veel te ver is gegaan en legt hem een werkstraf op van 216 uur. Hij vindt zelf ook dat hij schandalig heeft gehandeld.

Ook kreeg de ‘stiekemerd’ dertig dagen cel, waarvan 29 voorwaardelijk. Die moet de Millenaar uitzitten wanneer hij zich de komende twee jaar weer niet kan inhouden. Verder is hem een aantal voorwaarden opgelegd: melden bij de reclassering en zoeken van een dagbesteding. Verder zal hij zich geregeld moeten laten controleren op het gebruik van drugs en mag hij zich niet meer met kinderporno bezighouden.

In de straf nam de rechtbank namelijk ook mee dat de man kinderporno maakte en in bezit heeft gehad. Het ging om bijna achthonderd afbeeldingen van jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar. Ook werd in 2022 op zijn slaapkamer een hoeveelheid amfetamine (speed) gevonden. Hij had wel ‘geluk’ dat de behandeling van de feiten waarvan hij werd beschuldigd enigszins lang op zich heeft laten wachten.

'Eén keer'

Volgens de man is het tussen eind september 2019 en medio 2022 één keer voorgekomen dat hij in het geniep een vrouw had gefilmd die bij hem naar de wc was gegaan. De man had zijn toilet tijdens een carnavalsoptocht beschikbaar gesteld. En in de toiletpot was een camera ingebouwd. De rechtbank vindt dat hiermee inbreuk is gemaakt op de persoonlijke en lichamelijke integriteit van de vrouw, die niets in de gaten had dat ze van onderen in beeld werd gebracht.

Het kopen en gebruik van speed werd ook al streng afgekeurd door de rechter. Hiermee houdt de man uit Mill het illegale drugscircuit in stand. Bovendien is het gebruik ongezond en leidde het bij de man tot seksuele fantasieën. De man gaf toe zich niet te kunnen beheersen wanneer hij naar drugs had gegrepen. Maar hij zei ook dat hij er 'met zijn verstand niet bij kan hoe het zover heeft kunnen komen.'