Jumbo tikt Belgische winkel op de vingers om pikzwarte Piet

Supermarktketen Jumbo, met het hoofdkantoor in Veghel, is niet te spreken over een sinterklaasactie bij hun vestiging in het Belgische Lommel. Daar was afgelopen weekend Sinterklaas te gast, samen met pikzwarte Pieten. En dat is absoluut niet de bedoeling, zegt een woordvoerder van de supermarkt tegen Omroep Brabant: "Alleen roetveegpieten en gekleurde pieten zijn welkom."

Handboek voor winkels Bij het hoofdkantoor in Veghel zijn ze zich rot geschrokken van de foto’s. De Lommelse vestiging wordt dan ook per direct op de vingers getikt. "Het is volstrekt niet volgens ons beleid. Wij spreken hier de ondernemer dan ook direct streng op aan en zullen de post verwijderen", zegt een woordvoerder. Dat laatste is inmiddels dus gebeurd.

Op de Facebookpagina van Jumbo Lommel stond tot woensdagmiddag vijf uur: 'Het is feest in de winkel!'. Met daarbij foto’s van de goedheiligman, klanten en zwarte Pieten.

De Jumbo heeft een handboek voor de winkels waarin staat dat sinterklaasviering plaatsvindt als een 'heerlijk avondje'. "We willen bijdragen aan een positieve en gezellige sinterklaasviering voor alle klanten en onze collega’s. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van dit feest volgen we onze waarden als inclusieve organisatie", is de uitleg op het hoofdkantoor.

Pieten in België

Dit geldt zowel voor de Nederlandse als de Belgische winkels, inclusief sponsoring van extern georganiseerde sinterklaasactiviteiten. "Dit betekent bijvoorbeeld dat er in de aankleding van winkels vooral het feestelijke en gezellige karakter van het sinterklaasfeest wordt benadrukt. En er alleen roetveegpieten en gekleurde pieten welkom zijn, maar geen volledig bruin of zwart geschminkte pieten", besluit de woordvoerder van Jumbo.

Sinds 2015 is roetveegpiet te zien bij de publieke omroep VRT/ Ketnet. In 2015 voor het eerst in een sinterklaasfilm en sinds 2019 in het sinterklaasprogramma 'Dag Sinterklaasje'. Daarmee krijgt de landelijke intocht in Antwerpen ook jaarlijks roetveegpiet in plaats van zwarte Piet. En ook Studio 100 hanteert al jaren de roetveeg-variant. Net als in veel grote gemeenten in België, zoals Hasselt, Brugge en Gent.

Lommel heeft alle varianten

In Lommel is het een variatie van roetveeg- en zwarte Piet, iedereen doet het daar anders. Grote winkelketens in België hebben gekozen voor de roetveegpiet. Zoals speelgoedwinkel Dreamland, Van Haren Schoenen en modeketen JBC. Die laatste had twee weken geleden in hun winkel in Lommel nog Sinterklaas met roetveegpiet te gast. Maar bij de gemeentelijke intocht was het beeld heel anders: de sint nam op zijn boot zwarte Pieten mee.

Maar een week later was bij de voorstelling ‘het feest van Sinterklaas’ in diezelfde gemeente dan weer de roetveegvariant te zien. En op de bassischolen in Lommel komt de goedheiligman met de ouderwetse versie op bezoek.

De originele Facebook-post van Jumbo Lommel: