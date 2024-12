Maashorst wil voorkomen dat ouderen vallen: 'Gezond oud worden'

Met een speciale, slimme vloer brengt de gemeente Maashorst in kaart hoe groot het risico is dat ouderen vanaf 65 jaar lopen om te vallen. In Dorpshuis Phoenix in Schaijk konden ouderen woensdagmiddag over de speciale vloer lopen. Met een enkelband, gekoppeld aan een computer, wordt het valrisico in beeld gebracht. Scoor je groen, dan is alles nog in orde. Bij de score oranje moet je oppassen. En als je rood scoort, dan is er echt reden om je zorgen te maken.

Annelies van Zelhem (71) heeft net over de speciale vloer gelopen. Ze noemt zichzelf nog redelijk stabiel. Ze vindt het prima om te testen hoe groot het gevaar is dat ze valt. "Als mensen instabiel zijn, dan zijn ze gewaarschuwd en kunnen ze daar in ieder geval rekening mee houden. Zelf probeer ik zo rechtop mogelijk te lopen. En ik loop veel met de rollator om zeker te zijn dat ik niet val."

Zelf is ze ondertussen toch al drie keer gevallen. "Het kan altijd gebeuren, maar ik vind mijzelf toch te jong om zomaar te vallen." Even later krijgt Annelies de uitslag te horen van Roos Vlaskamp van Fysiotherapie Schaijk: "U scoort oranje en dat betekent dat u een matig risico heeft op vallen."

Annelies denkt dat het met haar hoge bloedruk te maken heeft, waardoor ze eerder duizelig is. Op basis van deze uitslag komt Annelies in aanmerking voor een training om haar kracht en balans te trainen, om zo vallen te voorkomen. Annelies zegt daar zeker open voor te staan.

Overlijden door een val

Het in kaart brengen van het risico op vallen past in het streven van Maashorst om mensen gezond en gelukkig oud te laten worden. Mensen worden steeds ouder en en er is al jaren een stijging te zien van het aantal ouderen die vallen. Vaak met ernstig letsel tot gevolg.

Een val kan ernstige gevolgen hebben voor de zelfstandigheid van mensen en zorgt ook voor extra druk op de gezondheidszorg. Gemiddeld overlijden in Nederland 19 mensen per dag na een ongelukkige val. Dit benadrukt het belang van valpreventie, laat de gemeente weten.

Roos Vlaskamp legt uit hoe de valdetectie werkt. "We doen dat door mensen twee keer over de speciale vloer te laten lopen met een enkelband. Via sensoren in de vloer wordt het risico in kaart gebracht. Wetenschappelijk is vastgesteld dat deze meting betrouwbaar is."

En zo kunnen van alle oudere inwoners van de gemeente data worden verzameld, zegt Vlaskamp. "Door trainingen kunnen we mensen helpen en voorkomen dat ze in het ziekenhuis belanden. Vanaf je vijftigste neemt het risico op vallen al toe, maar wij nemen de doelgroep vanaf 65 jaar. Dagelijks een half uurtje lopen, kan het risico al flink verminderen."

In beweging blijven, is dus het advies. Dat bewegen helpt, dat blijkt uit de uitslagen: "Er was hier een groep van de gymclub, die zijn al actief en scoorden allemaal groen."

Wandelen en fietsen

Jan van de Ven (75) loopt zelfverzekerd over de speciale vloer. Even later komt zijn score en die is groen. Jan is ook nog actief. Hij gaat vaak wandelen in de bossen, fietst nog regelmatig en is vrijwilliger bij de lokale omroep. Hij vindt het prima om zich te laten testen. Maar het advies om ook nog krachtoefeningen te gaan doen, legt hij naast zich neer: "Daar begin ik niet aan".

Niet iedereen heeft natuurlijk zo'n goede score. Maar degenen die rood, dus een groot risico op vallen, scoren kijken daar zelf meestal niet echt van op en weten van zichzelf al dat het lopen minder goed gaat, zegt Roos Vlaskamp. Dankzij de valdetectievloer kunnen ze nu geholpen worden, om het risico te verminderen.