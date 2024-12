Emma Reijnen is klaar voor debuut in Oranje: 'Ik ga er best relaxed in'

Emma Reijnen weet wat winnen is. Ze maakt deel uit van de succesvolle ploeg van HC ’s-Hertogenbosch dat dit seizoen alle dertien competitiewedstrijden won. De 21-jarige speelster uit Den Bosch is dankzij haar goede spel opgeroepen om bij het Nederlands elftal haar debuut te maken in Argentinië. Volgende week moet het in wedstrijden voor de Pro League gebeuren. “Ik hoorde het pas vorige week, dus ik moest nog wel de nodige dingen regelen en mijn spullen pakken.”

De middenvelder was in november voor het eerst opgenomen in de trainingsgroep van Oranje, maar de definitieve selectie voor de FIH Pro League kwam als een aangename verrassing. “Het is heel snel gegaan. Een week na de oproep zat ik in het vliegtuig naar Argentinië, niet normaal. Ik ga er best relaxed in en ik ken al een groot deel van de selectie via de club en Jong Oranje.”

Het Nederlands team speelt volgende week - tussen 11 en 15 december - twee keer tegen Duitsland en twee keer tegen Argentinië. “De nieuwe speelsters krijgen speeltijd als ze fit zijn. Het is een lekker gevoel dat ik ga debuteren. Jammer dat Argentinië te ver is voor familie en vriendinnen om te komen kijken, maar via een livestream gaan ze het zeker volgen.”

Haar plekje in het Nederlands team is een beloning voor haar ontwikkeling. Bij HC ’s-Hertogenbosch is Emma een vaste waarde en bij Jong Oranje droeg ze de aanvoerdersband. “Als kind was ik heel klein en iedereen vond mij schattig. Het was niet zo dat ik een lichting oversloeg, maar ik heb wel in de hoogste jeugdteams gespeeld. Ik ben nog steeds een beetje de kleine Emma, een rustig persoon. Maar in het veld ga ik er voor en wil ik altijd winnen.”