Dit team speelt 51 wedstrijden zonder te verliezen en vestigt nieuw record

Het is de hockeyvrouwen van HC 's-Hertogenbosch gelukt. Zaterdagavond wonnen ze met 0-2 van Huizen daarmee sleepten ze een nieuw record binnen. De ploeg heeft nu 51 competitiewedstrijden op rij gespeeld zonder te verliezen. "We gingen er wel echt voor", reageert trainer Marieke Dijkstra.

Het was geen mooie wedstrijd, zegt trainer Dijkstra achteraf. "Het liep best stroef. Je voelt wel dat je beter bent, maar de eerste helft verliep rommelig. De tweede helft trokken we meer naar ons toe."

De eerste goal werd na 23 minuten gemaakt door Frédérique Matla. Tien minuten later scoorde ook Joosje Burg. En daarmee was de 51ste winst voor de ploeg binnen. En dus ook het record. "In het begin dachten we nog: hoe belangrijk is dit nou echt? Maar nu we het hebben gehaald, vinden we het toch allemaal gaaf en bijzonder dat we al zoveel wedstrijden ongeslagen zijn", vertelt Dijkstra.

Verliezen was eigenlijk ook geen optie voor de ploeg. Op papier zijn de vrouwen van HC 's-Hertogenbosch sterker dan Huizen. Ze staan bovenaan in de hoofdklasse. "Het was voor ons wel duidelijk dat we met een overwinning het veld af moesten komen."

En na de winst van deze avond is het team er nog niet klaar mee. "Eerst even herstellen, maar daarna gaan we zeker voor de 52ste wedstrijd zonder nederlaag", zegt Dijkstra.

Niet bewust van record

Sinds september 2022 heeft de ploeg al niet meer verloren. Maar dat ze een record naderden, hadden ze tot kort geleden niet eens door.

Het was de hockeybond die de club op de hoogte bracht van het record. “We waren ons er niet van bewust en ook niet direct mee bezig", vertelde trainer Marieke Dijkstra eerder aan Omroep Brabant. "Eerst wilden we ons richten op een rijtje wedstrijden tegen andere topclubs in de hoofdklasse. Toen we die allemaal wonnen, kwam het record voor ons in zicht.”

Vorige record ook voor Den Bosch

Het vorige record, 50 wedstrijden zonder nederlaag, stond al op naam van de Bosschenaren in de periode tussen 2015 en 2018. Afgelopen week evenaarde de ploeg van Dijkstra dit record. Of ze het record deze zaterdag ook echt zouden verbreken, was nog wel even spannend.

"De omstandigheden bij Huizen zijn wel anders dan in Den Bosch", zei de trainer. "Het licht is slechter, je weet niet wat het weer doet. We moeten op en top gemotiveerd zijn om daar te winnen." En dat is dus mooi gelukt.

