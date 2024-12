Binnenkijken: zo ziet het nieuwe stadion van Helmond Sport eruit

Tribunes zoals in Engeland, met je neus praktisch tegen de grassprieten aan. En een buitenkant, die met een beetje fantasie doet denken aan de thuisbasis van FC Bayern München. Het fonkelnieuwe stadion van Helmond Sport past perfect bij de ambities van de club: afstand nemen van de Keuken Kampioen Divisie en doorstoten naar de Eredivisie. "Als we op de huidige plek zouden blijven voetballen, is de potentie veel lager."

Ron laat met trots het vernieuwde GS Staalwerken Stadion zien. De businessruimte bijvoorbeeld met zicht op het hoofdveld, de zakelijke tribune en aan de overkant het horecaplein, supportershome en de staantribune voor de fanatieke supporters. “We voetballen voor de toeschouwers en bij alles denken we na over de beleving. De tribunes lopen helemaal tot beneden, je zit dicht op het veld. Dit stadion heeft alles in zich voor een echte voetbalsfeer.”

Het huidige stadion een paar meter verderop heeft drie tribunes, dat worden er in het nieuwe maar twee. De capaciteit gaat terug van 4200 naar 3600. “De plannen voor het stadion zijn in andere tijden gemaakt. Het perspectief van de club ziet er nu veel beter uit. Als we plat naar de cijfers kijken, trokken we de laatste jaren gemiddeld 2000 toeschouwers. Ons doel is structureel naar een vol stadion toe te werken, dat is recent een aantal keer gelukt.”

Helemaal af is het GS Staalwerken Stadion nog niet. “Het is net als de koop van een nieuw huis, er moeten altijd nog dingen gebeuren. Als we hier straks voetballen, zal het heel mooi zijn, maar ongetwijfeld lopen we dan nog tegen kleine dingen aan.”

Als het aan Helmond Sport ligt, blijft het niet bij 3600 zit- en staanplaatsen. “Het stadion is zo ontworpen dat inbreiding aan beide achterkanten mogelijk is. Het zou ook mogelijk zijn dat er bijvoorbeeld een schoolgebouw wordt neergezet met daar een tribune tegenaan. De toekomst zal uitwijzen wat de juiste stappen zijn.”

Ron hoopt dat begin maart de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion wordt gespeeld. “Er is die periode een aantal thuiswedstrijden gepland, dat lijkt ons een mooi streven. Voordat het zo ver is, moeten we wel zaken regelen op bijvoorbeeld facilitair gebied en veiligheid.”

Het meeste werk wat verricht moeten worden, is de aanleg van het hybride grasveld, een mix van natuur- en kunstgras. “De wens was eerst kunstgras vanwege multifunctioneel gebruik. De actualiteit haalt ons echter in, want in de Eredivisie is natuurgras vanaf volgend seizoen een verplichting. We spelen om de bovenste plekken en in overleg met de gemeente Helmond hebben we daarom besloten dat een hybride grasmat de beste optie is.”

Het zorgt voor nieuwe uitdagingen. “Voor het onderhoud hebben we een groundsman nodig. Om te trainen gaan we op zoek naar een externe locatie. Op de plek van het huidige stadion komen drie velden, maar op die velden en de al bestaande velden voetballen ook onze jeugdspelers, scholieren en de groeiende amateurclub SV De Braak. Qua bespeelbaarheid is het niet haalbaar om daar een eerste elftal dagelijks op te laten trainen.”