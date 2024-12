'Du Du Du Duh Max Verstappen' van Carte Blanq bijna miljard keer gestreamd

Het te simpel voor woorden, maar je moet er maar opkomen: Du Du Du Duh Max Verstappen. De wereldhit van dj-duo Carte Blanq uit Veldhoven gaat net zo snel over het internet als Max over menig racebaan. Op TikTok, YouTube, streamingdiensten en sociale media is het nummer al bijna miljard keer gestreamd.

"Bij elke Formule 1-wedstrijd zie je de streams razendsnel oplopen. Helaas hebben we nét niet de magische grens van 1 miljard gehaald dit raceseizoen", vertelt Dominic Graat in de Valkenswaardse studio waar het lied drie jaar geleden werd opgenomen. "De melodie is natuurlijk een klassieker die al tientallen jaren te horen is in het PSV-stadion, maar wij hebben er Max Verstappen op geplakt. Sindsdien is het een wereldhit."

Zanger Jeroen Nap werd door producer Nils van Zandt benaderd om het nummer in te zingen. "Ik had maar een kwartiertje tijd. En dat was precies genoeg om een paar keer achter elkaar 'Du Du Du Duh Max Verstappen' te zingen."